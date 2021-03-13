由阿里巴巴持有的A股化妝品零售公司麗人麗妝，其股價於三八婦女節當天起一連兩天大幅「插水」，一度蒸發逾32億港元，事件驚動上交所在上周五（12日）發出監管工作函。事緣該公司董事長黃韜早前遭妻翁淑華「微博尋夫」，翁在網上指控丈夫經常不回家，一句「眼裏只有麗人麗妝和副總」的言論更惹起輿論猜測事件牽涉婚外情。

「我和我們的孩子，等待着他回家，等待他角色的歸位，等待他承諾的履行。」翁淑華在三八婦女節當日發微博，公開控訴丈夫。她指兩人最初創業時，曾一邊照顧生病的丈夫，一邊經營淘寶網店。即使後來懷胎期間，仍堅守公司崗位，只希望公司業務有所起色。

「眼裏只有麗人麗妝和副總」

翁稱到公司慢慢上軌道，孩子也慢慢長大，她自己應丈夫要求做全職媽媽。但近幾年晚上，丈夫卻從不回家，即使早前女兒發燒亦只「敷衍回應」，讓她「感覺自己更像一個單親媽媽」。她其後再發帖指控，丈夫「眼裏只有麗人麗妝和副總，沒有這個家」，帖文並附上律師樓文件，要求丈夫查收，言論引發起網民猜測事件牽涉婚外情，兩人或將步向離婚局面。

翻查內地企業資料查詢網站「企查查」數據顯示，麗人麗妝目前的副總經理只有一位名為黃梅的女士，她同時為公司董事，過去曾任阿里巴巴高級投資經理。從過去報道可見，可稱黃為公司「二把手」，她以往經常與黃韜一同出席公司活動，公司去年上市時，兩人更在上交所一起「敲鐘」。

隨着事件不斷發酵，黃韜於上周四（11日）首度回應指：「因為我們處在馬上要發年報的階段，回應這些問題其實就會很難，說實話，你也看到他們的水軍團隊威力很大，我們也搞不過他們。」他強調現在大家看到的並不是真相，又認為正處輿論「弱勢」，但相信事件可循司法途徑解決。

妻斥「長期不回家」如單親母

對於後續雙方是否會離婚，會否涉及股權分割等問題，他並沒有否定，僅表示離婚和股權相關的事情屬內幕訊息，不能披露。妻子「長期不回家」、「感覺像單親媽媽」等指控，他則沒直接回應。

不過這次妻子「紅顏一怒」，卻令麗人麗妝近日股價大幅「插水」，股價甚至曾於上周二（9日）跌停，公司市值一度蒸發逾32億港元。對於股價波動，上交所前日介入，並向麗人麗妝發出監管工作函，涉及對象為公司董事、控股股東及實際控制人。根據資料，麗人麗妝於去年9月上市，大股東為黃韜，持股比例為33.49%；二股東則為阿里巴巴，持股比例為17.59%。據招股書顯示，麗人麗妝的銷售模式主要依賴阿里巴巴電商平台運行。3月8日，麗人麗妝收市價每股報33.4元（人民幣．下同），10日跌至27.65元，至12日略回升至每股28.54元。

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