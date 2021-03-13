就全國人大通過《完善香港特區選舉制度的決定》，扼殺香港民主。台灣前總統馬英九前天還形容「一國兩制被宣告死亡」，但昨他被問到「九二共識」時，則稱「九二共識」並沒有因此被宣佈死亡，這是兩回事情。

綠營嘲馬如夢初醒

馬英九前天說一國兩制已死：「這是從1982年鄧小平（中國前領導人）提出一國兩制的想法以來，這個構想『正式進入歷史』」，「換句話說『宣告它的死亡』，我們感到非常遺憾」。馬這番說話隨即令很多綠營人士嘲笑，時代力量立委王婉諭表示很遺憾北京的謊言，馬前總統現在才知道。她質問國民黨：「你們還要繼續相信那魔幻的『九二共識』嗎？那個習近平口中等於『一國兩制台灣方案』的九二共識嗎？」

馬昨出席東吳大學校慶時，被問到「九二共識」是否也隨着「一國兩制」死亡，馬強調九二共識並沒有因此被宣佈死亡，這是兩回事情。至於有立委批評「一國兩制」都死多久了，為何馬現在才知道，馬解釋這次是正式宣示將香港完全納入管制，以前沒有這樣做。國民黨籍立委林為洲亦斥北京：「『九二共識』裏面，有不放棄武力犯台這一條嗎？有軍機擾台這一齣嗎？」他稱：「要談九二共識，就回到和平為基礎的九二共識吧！談統一也行，我們這邊是強調民主自由的中華民國。你們強調中華人民共和國我們也沒意見。一中平時可以各表，見面時可各不表，就是要公平對等。」

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