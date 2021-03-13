雲南踏入春天，大理市喜洲鎮的油菜花田盛放，大批遊客專誠到當地拍照打卡。近日，30名大媽被指不聽管護人員勸阻，自行走到花海中放聲高歌拍照，令人側目。有網民指，該批大媽疑似是當地女企業家協會的會員，拍攝大合照時揮舞着一面紅色旗幟。

有網民在11日拍到一群大媽「組團」闖入油菜花田，在花海中唱歌拍照，好不熱鬧；站在花田旁邊的花農就顯得一臉無奈，連聲嘆氣，兩者形成強烈對比。

內媒記者聯絡到該王姓網民，他指當日下午3時20分許，在大理旅遊時偶然發現油菜花田有一群大媽，並拍下短片，「花農是有勸阻的，她們也沒有停留太久，2、3分鐘就走出來了。」他又表示，當時附近有不少遊客，但除了這群大媽，沒有人擅自走進花田拍照，「大家都是在田邊拍照。」

對於這群大媽的不禮貌舉動，不少網民抱打不平寫道：「應該收費，補償踩踏的費用。」「立個牌子，拍照收費。」另有網民建議：「應該在油菜花田裏修幾條路。」

網民講乜：

小陽他爸-我：不是老人變壞，是當年的壞人變老了，紅衞兵又來了。

八面威風殺氣驃：說明素質高低和農村城市一點也沒有關係。

何仙姑：一群瘋子，那是莊稼是糧食啊。

一言不笨：一勺糞水潑過去就行了！

我是蘇葉：太過份了，這沒臉沒皮的還覺得自己挺美？

《瀟湘晨報》／新浪微博

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