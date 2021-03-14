內地出生率持續下跌，為保持社會勞動力，當局早前公佈的「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確提出，按照「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則，逐步延遲法定退休年齡。人社部中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛受訪時指，延遲退休政策不會一刀切，亦不會出現一下子晚退休幾年的情況，不過大量網民對於新政策仍感到不滿，哀嘆或「活不到領退休金」。

金維剛指，延遲退休改革中的所謂小步調整，即是不會一步到位，而是採取漸進式改革，每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月。對臨近退休的人來說，只會延遲1個月或幾個月，「不會出現一下子晚退休幾年的情況」，對生活影響不會太大，但金維剛亦坦承，年輕勞動者受到延長退休年齡的影響會大一些。

另外，政策規定要「彈性實施」，意味延遲退休不會「一刀切」，不是規定每個人必須達到延遲後的法定退休年齡才能退休，會有空間讓個人選擇提前退休。而且不同職業、不同崗位員工的要求都有不同。金維剛指政府實施延遲退休改革時，應區分不同群體，採取適當節奏，逐步解決。

雖然有專家為政府政策解畫，但網民仍有很多不滿。有網民自嘲覺得自己會活不到領退休金，亦有網民認為延遲退休對私企沒影響，只會令身處高位的公職人員多拿幾年錢，令年輕人更難上位。

內地網民講啲乜：

零楓吖：「996」的問題還在考慮要不要監管，延遲退休居然一下就成了，太過份了！我要反抗！等等……我們好像不能遊行，那算了……我愛中國。

我可能在這 ： 延遲退休？？？？感覺我還沒退休，就會倒在崗位上。

漠然1770：可憐啊！65歲退休，現在用工單位連45歲都不要，去哪搬磚熬到65呢？往後又能活幾年？想想年年交的社保，感覺巨虧。

幸福謹記sum：空談誤國的政策，要去問問老闆、企業家、資本家願不願意，一直說延遲，具體的細節在哪？有沒有一個示範城市先做表率，政府強干預，最後是苦了老百姓！

微笑的釐米：說白了，就是老百姓現在多交幾年錢，後面少拿幾年錢，體制內當官的多享受幾年好處！

《經濟日報》／新浪微博

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