華為和中興再被美國政府狙擊，專注消費電子產品生產的小米（1810），則暫在美國逃過一劫。美國哥倫比亞特區地方法院前天就小米被美國防部指控一案發出暫時禁制令，暫時撤銷禁止美國人投資或持有小米的禁令。

小米回應指，被列入涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，強調小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，生產的電子產品都是面向普通消費者。

法官稱禁令「武斷且反覆」

小米今年1月14日被美國國防部認定為中國解放軍擁有或控制的企業，被列入制裁黑名單後，同月29日入稟美國聯邦法院，控告美國國防部、財政部及兩位部長，宣稱小米不屬於中國政府或軍方、也不屬於與中國國防工業基地有關聯的任何實體。

華府地區法官Rudolph Contreras前天宣佈，發出暫時中止禁令，認為這是「武斷而且反覆無常」的行動，剝奪了小米正當程序的權利。他謂對小米是否牽涉重大的國家安全利益表示懷疑，並認為通過訴訟，小米很可能會贏得全面撤銷禁令。

另外，MSCI表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數，及相關非市值加權指數中剔除小米，並指將會繼續關注有關小米訴訟的後續發展。美國國防部暫未回應法院裁決。

小米發表聲明稱，對法院裁決感到欣慰，將繼續請求法院最終判決有關政令對小米無效。

彭博