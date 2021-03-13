廣東東莞常平今年將力推建設「香港城」，說要吸引更多香港青年往內地生活創業。當地政府指項目計劃年底開始招標，預計一期工程將在2023年完成。不過，本港經濟學者羅家聰指對港人吸引力不大，只會「複製」一個假香港。

「複製」假香港無吸引力

中新社昨報道，常平鎮鎮委書記劉裕昌近日指，「香港城」是常平鎮重點項目，定位為城市形象的「新客廳」，又說「香港城」建成後，將通過與香港在民生領域進行「軟聯通」，在住房貸款、教育、醫療及交通等方面，為當地生活港人提供更多便利。

劉裕昌表示，常平鎮將以「香港城」項目為龍頭，以更加開放姿態構建新發展格局，吸引更多香港青年去內地生活創業。去年6月，東莞市長肖亞非在政府工作報告中，已提出建設「香港城」，探索「香港現代服務+東莞先進製造」的聯動合作模式。但東莞經濟動力仍令人擔心，去年10月，有網民在一個號稱三萬人的社區拍攝，但大街上看不到人，實體店無人消費，服裝店打一折都沒人光顧。

羅家聰對本報指，以前東莞開廠的港人都因為當地「無得撈」，才回流香港，現在資訊科技等新興行業集中於深圳，他見不到東莞具發展空間。他估計北京推動大灣區是要取代香港，將來或「威逼利誘」要港人北上，務求複製另一個香港。羅指，東莞創造『香港城』不是不能，不過「係假咋嘛」。

中新社/《蘋果》記者