全國人大會議通過修改香港選舉制度，台灣國民黨榮譽主席連戰的兒子連勝文今（14日）表示，民主的直選、普選這才是真正符合絕大部份港人期待，越能符合更多港人期待的做法，就越能得到港人支持，他認為大陸當局應再思考。

台灣前總統馬英九日前表明，修改選舉制度使香港一國兩制的構想正式進入歷史、宣告死亡；國民黨主席江啟臣則呼籲北京當局，確保香港的自由與民主化，才能得到港人的民心。

連勝文今早以國民黨智庫副董事長身份出席新北市青工會總會長交接典禮，他表示，民主的直選、普選這才是符合絕大部份香港人的期待。他在香港工作多年，有非常多香港朋友，民主直選才真正符合絕大多數港人的期待。

連勝文又稱，如果越能夠符合更多港人期待的做法，就越能得到港人的支持，如果是任何相反的做法，他擔心未來會埋下更多衝突與不安的種子，他認為大陸當局應要再思考一下。

對於黨中央在此時催繳黨費，遭質疑與黨主席選舉有關。連勝文表示，他不認為黨中央每個做法都跟黨主席選舉有關，否則黨內管理會出現很大問題，他相信這是每個黨員都須盡的義務，希望大家一起承擔，解決黨的財務困難。

中央社

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