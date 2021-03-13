福建南平人大常委會前黨組副書記、副主任武勇，被揭斂財近2,500萬元人民幣（下同，近3,000萬港元），私藏子彈900發，兄妹代管贓款。貪官私藏大批子彈，引起網民熱議：「有彈必有槍！」「子彈從何來？要那麼多幹啥？」

武勇現年59歲，山西人；自上世紀八十年代開始，長期在福建南平市任職，2014年1月出任南平人大常委會黨組成員、副主任，躋身副廳級幹部；2017年1月，武任南平人大常委會黨組副書記、副主任。但去年7月被查，同年10月遭「雙開」（開除黨籍和公職）。福建省紀委監委通報稱，武背棄初心使命，紀法意識淡漠，為掩蓋其違紀違法問題，與他人串供，對抗組織審查等。

武被揭於2005年至2015年間，利用職務便利，為多人謀取利益，收受錢款共計約2,500萬元，其中2,000萬元（2385萬港元）來自一名姓李的行賄人。但當局沒披露其私藏子彈的具體情況。根據《刑法》第128條第一款，非法持有、私藏槍械、彈藥者，處於三年以下有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重的，處三年以上七年以下監禁。

防邪教高官涉違紀違法

此外，現年64歲的中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他曾任中央外宣辦五局副局長、九局和十局局長，以及國家網信辦專職副主任。

澎湃新聞