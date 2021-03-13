台灣水果頻頻成為新聞主角，繼鳳梨（港稱菠蘿）後，今次到四季皆產的香蕉。農委會日前宣佈香蕉等四種台灣水果成功進軍東京奧運，卻被發現原來日本有公司因香蕉農藥超標，公告回收。農委會等部門昨早一度表示不知情，至下午才由農糧署確認屬實，指原因是外銷業者拿未符合標準的香蕉出口，不會影響本土香蕉出口至日本。

農委會被問無法回應

農委會上周四（11日）才宣佈，香蕉等四種水果的「良好農業規範（TGA）2020 PLUS」陸續獲得東京奧運組委會認可，符合東奧農產品供應水準。但原來日本貿易公司Wismettac上周三（10日）已公佈回收台產香蕉，原因是驗出農藥百克敏超標近六倍，但是當農委會等部門昨被問到相關消息時，還是無法回應，至昨午農糧署副署長才確認屬實，並指是業者自行驗出超標，並在官網公佈，沒有收到官方驗證資料。

農糧署說，受影響範圍是日方本月1日至3日上架的香蕉，業者已經回收下架處理，這一櫃香蕉數量共750箱，每箱約15公斤，但其他櫃的香蕉沒有問題，據了解，這是因為有鄰田污染或用藥時間還沒有達採收期就採收，導致農藥超標。

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，百克敏是一種殺菌劑，低毒性，但具刺激性，民眾如把百克敏超標的香蕉吃下肚，可能會出現惡心、腹痛等腸胃道不適症狀。他建議食用香蕉等有果皮的水果之前，先沖洗後再剝皮食用比較理想。

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