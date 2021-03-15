內地北方地區今年首次遭到大範圍的沙塵暴吹襲，多個省巿早上都呈現一片灰黃。中央氣象台預警，新疆、內蒙古、等12省市今日（15日）將出現明顯的沙塵天氣，部份地區會遭遇近10年強度最強、範圍最廣的沙塵暴。在北京，大部份地區能見度小於1公里，過百班航機要取消，當局要呼籲教育機構停止戶外活動。

內地媒體的片段顯示，北京一早被沙塵籠罩，巿內一片昏黃，街上的民眾都紛紛戴上口罩。早上7時25分，北京市氣象局發佈沙塵暴預警信號，請各區教委、直屬學校、中等職業學校及校外教育機構暫停戶外活動並做好健康防護。截至早上9時，北京首都國際機場和大興國際機場，已經有超過400班航機被取消。

北京環境監測網站顯示，早上7時北京市空氣品質指數為500，污染級別為6級，已達嚴重污染水平。中央氣象台隨後升級發佈沙塵暴黃色預警信號，指空氣中首要污染物為PM10，早上8時PM10全市平均達到1000微克每立方米以上，巿內大部份地區能見度小於1公里，預料沙塵暴天氣會持續一整天。

中央氣象台發佈消息指﹐昨日（14日）至今晨，受冷空氣影響，預計新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12省市將出現明顯的沙塵天氣，部份地區有沙塵暴，經估算，衞星顯的沙塵暴面積約為46.6萬平方公里，是近10年內地遭遇強度最強、影響範圍最廣的一次沙塵暴天氣。

中央氣象台／澎湃新聞／新浪微博

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