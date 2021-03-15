中國法學學者、新公民運動發起人許志永的女友李翹楚，2月初被公安由北京帶到山東，今日有消息指，她已被當局正式批捕，目前被羈押於醫院內，禁止與律師會面。

女權運動者、長期關注勞工權益的李翹楚，上月6日遭北京海淀區郭姓警官約談，之後失去聯絡，原來已被山東警察帶到臨沂。

李翹楚父母當時到派出所查詢女兒下落，被要求在拘留通知書上簽字，罪名是「顛覆國家政權」，李氏夫婦拒絕簽名後，警方便收回拘留書。

維權網今日（15日）報道，指接獲消息，李翹楚已被批准逮捕，目前羈押於山東省臨沂市人民醫院東區（監管醫院），更不准會見律師。

北京2017年驅趕「低端人口」事件中，李翹楚積極搜集資料，協助受影響者維權。2018年，李又介入反996、#MeToo等民間自發運動。2019年，李被確診患上抑鬱症。

由於她長期參與公民活動，多次被國保和公安騷擾，2019年12月初開始，其住所外每日都有國保值班，並跟蹤監視她上下班，嚴重侵犯其日常隱私與公民權利。

維權律師丁家喜的妻子羅勝春在李翹楚被帶走到山東後，估計她的被失蹤，與其公開許志永在獄中遭受酷刑，或想利用她來迫許志永屈服有關。

維權網

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