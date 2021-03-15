源起大陸的武漢肺炎疫情延燒到全球，台灣卻幾乎不受影響，出色的防疫措施吸引許多海外人士到台就學，再加上香港自去年實施港版「國安法」，法治、人權、民主及教育制度加劇崩壞，觸發學生「逃亡潮」，台灣成了不少人升學首選。根據海外聯招會最新統計資料，今年報名個人申請的海外僑生近7,000人，比去年大增1,686人，增長約33%，其中又以香港學生增加1,169人居首；若以碩士班來看，增長幅度更接近6成。

早在今年2月底，台灣海外僑生聯招會資料已顯示，今年高達6,854名海外生申請入讀台灣的大學（含學士、碩士、博士班），比去年增1,686人。而在各大學的個人申請管道中，又以港生4,126人所佔比例最高，也比去年增加1,169人。若以學士、碩士、博士班來區分，今年報名人數分別有5,002人、1,773人、79人，分別比去年增長25%、59%、16%。

學者分析，海外僑生報名人數較去年成長33%，除了台灣防疫成果顯注外，前年香港經歷反送中事件，到去年港版「國安法」實施後，讓原本打算在香港或到大陸讀書的學生，都優先選擇台灣，這也是為何香港學生到台升學人數大幅增加的原因。

另外﹐台灣中學教育會考預計今年5月15、16日舉行。因受到「少子化」衝擊，報考人樓銳減。根據台灣試務會統計，今年全台18考區及大陸考場總報名人數計20.25萬人，比去年減少超過6千人，寫下會考歷年新低，其中集體報名20萬940人，而全台報名人數最多為中投考區，達到3.1萬人。

台灣《蘋果新聞網》

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