內地智能電視普遍有開機時強制播放廣告的狀況，今日是國際消費者權益日，內媒發佈調查報道，指多個品牌的智能電視，開機時會自動播放15至30秒的廣告，大部份都不能關閉，有的聲稱能關閉的，也到最後5秒才可以，其中包括小米、夏普等品牌。有購買了小米電視，但被開機廣告困擾的苦主稱擬起訴小米，指自己購買時沒獲告知開機廣告的事，安裝後才發現，「這不是欺騙消費者嗎？」

澎湃新聞網昨報道，現在市面上常見的12個品牌的智能電視中，有八個品牌開電視時會播放15至30秒的廣告，大部份都無法直接關閉，消費者只能看完廣告後，才能真正看電視，當中涉及康佳、小米及夏普等品牌，小米僅有一款售價49,999元人民幣（下同，約59,630港元）的電視沒開機廣告。海信和海爾的職員指部份型號可在安裝後主動聯繫客戶服務人員，由後台取消開機廣告。報道又指，當記者前往實體店詢問購買電視事宜時，店員均沒告知開機廣告的事。

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顧客要求退貨遭拒

廣州市民梁凱（化名）指自己農曆新年前以2,899元（約3,460港元）購買了一台65吋的小米全面屏電視，發現每次開電視都要先看30秒廣告，「只有看到最後5秒才能跳過，但都已經被迫觀看25秒了」。他認為購買時小米沒有告知自己會有開機廣告，存欺騙之嫌，要求退貨遭拒，便向廣州市消費者委員會投訴，更稱若問題無法改善，將會起訴小米公司。

事實上，這也非小米首次因為開機廣告被民眾起訴，2018年長沙一男子根據電視頁面「會員去廣告」提示開通了小米影視會員，卻發現仍有廣告，最長時間達90秒，其後起訴小米。小米指開機廣告是電視系統自帶，與影視會員無關。

另外，有四川民眾2018年以約8,000元（約9,540港元）購買一部夏普智能電視，去年年底電視系統自動更新後，出現以往沒有的商業廣告，他多次要求取消開機廣告或者設置成一鍵跳過，均被告知無法做到。

硬件盈利少 靠廣告補貼

江蘇消保委前年曾對電視開機廣告進行專案行動，當時除樂視外，多家廠商均承諾進行整改，當局隨即對樂視電視提起訴訟，判決結果去年11月出爐，指樂視開機廣告侵犯消費者選擇權和公平交易權，應予整改。去年9月，中國電子商會和中國電子視像行業協會也推出標準，要求開機廣告要少於30秒及有「一鍵關閉」功能，不過，半年多過去，智能電視強制播放開機廣告的情況未被禁止，反而捲土重來。

內地開機廣告的確有價有市，據知每千次流量價格為45至50元（47.8至59.6港元）。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對本報表示，內地智能電視價格便宜，市場競爭激烈，成本都比手機貴，於是出現「廣告補貼硬件」的商業模式。

澎湃新聞網/《蘋果》記者