好人難做！四川成都電子科技大學一名男學生路不拾遺，在校園檢獲一部iPad後，寫下一張失物認領的公告，由於估計失主是外國留學生，男事主貼心地用中英雙語書寫公告，又在網上轉發。不過他的好人好事未有得讚賞，反而引來大量批評，指摘男事主崇洋媚外、多管閒事，令男事主變成網絡暴力的受害者。

事緣上周五（12日），男事主於校園網上論壇發帖稱，在校內自習室撿到了一部iPad Pro，iPad的語言被設定為英文，且內部安裝的程式，沒有中國人常用的「QQ」、「微信」，反而有YouTube和Economist等App，推斷失主可能為外國留學生，於是用中英雙語寫了一則失物招領，並且幾小時內就聯絡上失主。

不過「落力為你好，得不到分數」，他的義舉受到其他學生的指摘，有校園論壇用戶留言指，事主是「崇洋媚外」，私人社交賬號亦遭人私信謾罵，又有人誤以為事主是女生，呼籲失主認領失物只為「認識留學生飢不擇食」。亦有用戶支持男事主，指他只是稍為對外國人友善一點，不值得上綱上線

男事主「搬起石頭砸自己的腳」，面對網上惡言他一開始差點崩潰，及後他再耐心解釋發文，指自己的行為並非對「外國人的特殊照顧」、「多管閒事」，又指自己是非常熱心的人，無論對方的種族、性別、年齡或地位，都會盡心幫忙，「希望舉手之勞可以改變這個世界一點點」。

男事主又稱論壇充斥着種族和性別歧視的言論，建議學校加強管理，「今天受害者是我，但我不希望明天會有新的受害者」。

澎湃新聞

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