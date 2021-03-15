女性內衣，竟成對抗極權的「武器」！隨着緬甸政局日趨惡化，軍方一再開槍射殺上街示威的民眾。在部分抗爭嚴重的地區，有緬甸民眾想出奇招，高掛女性內衣來阻攔軍隊「入村」搜捕，甚至在緬甸軍頭肖像上掛滿女性內衣或衞生巾，要讓軍方「行衰運」。台灣有社團因而發起向緬甸送贈女性內衣活動，幫助當地手無寸鐵的民眾拖延緬甸軍方的鎮壓。

該個台灣社團，名為「Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」，根據社團的facebook專頁，她們的宗旨是無償將整理好的二手內衣送往亞太支援區域，直接協助婦女們獲得舒適自信的生活。而她們在最近一個留言中，發出緊急呼籲，急徵5,000件女性內衣，要送到緬甸給當地女性使用。

該社團解釋，緬甸的軍頭非常迷信，而當地主要信奉小乘佛教，其中一條戒命是「不得於女性衣着與污穢物下走過」，有傳言更指，有神佛保佑的身軀，更會因此而接觸過女性衣物而失去庇佑，甚至不幸遭受詛咒。有軍頭甚至為打敵對派系或政治對手，竟穿上女人的紗籠，認為這樣做就可以削減對手的聲望，並且改變厄運不被暗殺。

緬甸民因為想出狠招，「以其人之道，還治其人之身」，就是把女性的內衣與衞生巾掛在這些軍頭的照片上，讓他們霉運臨頭。

「目前看來只要前方出現吊掛女性內衣、長裙、衞生棉⋯，士兵們就勢必要爬上車棚取下才能繼續前進。」該社團批評這些守舊貶低女性的戒條之餘，同時也認為這正好給「當地民主義士們爭取更多逃跑與生存的機會」，因而緊急發起今次捐贈活動。

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