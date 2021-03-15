美日兩國外長、防長明天（16日）召開「2+2」會議，預料重點商討聯手遏制中國擴張。內地官媒今日則展示解放軍在三大海域的實彈訓練情況、東部戰區防空旅緊急演習情況，以及東部戰區海軍航空兵的對地對海攻擊訓練，展示實力。另外，消息指，解放軍今日4度派機進入台灣西南防空識別區，美軍亦有反潛機、加油機等出現在台灣防空識別區周邊。

內媒今日發放多條有關解放軍的演練短片及消息。一條名為「三大海域大練兵」的短片，展示解放軍近日分別在黃海、東海和南海的實彈演練情況，包括編隊出動、鎖定靶機、發射干擾彈、主炮射擊及海上搜救等項目。

而被視為對台對日第一線的東部戰區，則分別介紹陸軍第73集團軍某防空旅緊急演習情況，以及海軍航空兵某旅的訓練情況。

防空旅緊急出動的短片中，顯示官兵接到指令後，立即將機動的防空導彈系統駛到指定陣地，加上迷彩偽裝網，防止被敵人發現。同時，集團軍雷達班組與空軍分享資訊，準備隨時攻擊入侵目標。海軍航空兵則駕駛多款，包括殲-10、殲-11等戰機，進行對地對海攻擊訓練。

軍演訓練之外，Facebook專頁「台灣西南空域」消息，指解放軍今日（15日）4度進入台灣防空識別區（ADIZ）西南空域，台軍進行伴飛跟監外，於上午10時56分及下午2時54分廣播驅離。至下午3時55分，再有共軍運-8反潛機進入ADIZ；下午4時28分，另有共機在1.5萬米高度進入台灣的ADIZ，台軍均發驅離廣播。

台灣官方暫未確認上述消息。

此外，在台灣ADIZ周邊，今日還出現共軍空警-500預警機一架、美國空軍KC-135加油機一架、美國海軍P-8A巡邏機一架，及疑似美國MQ-4高空無人機一架；還有一架美國空軍C-40A行政專機通過巴士海峽飛往東南亞方向。

據「台灣西南空域」統計指出，本月累計共機進入台灣ADIZ有11天，台軍本月廣播驅離紀錄共計21次。

央廣軍視／台灣《蘋果新聞網》/ Facebook

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