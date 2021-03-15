315國際消費者權益日，內媒揭發多宗涉及侵犯個人私隱的個案，有招聘公司將求職者簡歷出售，供人下載。多個知名品牌的門市，包括科勒衞浴、寶馬汽車、Max Mara時裝等，被發現裝有人臉識別鏡頭，擅自記錄消費者的敏感生物信息。

報道指，只要在智聯招聘上註冊企業智聯賬號，根據求職者的條件，按40元人民幣（下同，約48港元）、60元（約72港元）和100元（約119港元），便可下載大量求職者簡歷，內含求職者姓名、性別、年齡、郵箱、電話、地址、工作經歷及學歷等私隱。

網上更有賣家聲稱，可以7元（8.4元）出售智聯流出的CV，付費後5分鐘即可發貨，並可按客戶要求如年齡、地區和畢業學校等來篩選資料。報道指，這些被出售的求職者私隱大量流入黑市，不法分子可利用來作準確詐騙。

內地警方近年曾破獲多宗類似案件，曾在1名疑犯的硬碟發現超過700萬條求職者簡歷。

智聯之外，51job、前程無憂、獵聘網等多個招聘平台同樣存在洩露求職者簡歷現象，已形成「黑色產業鏈」。涉事公司未有就報道作出回應。

求職資料大賤賣外，內地消費者在門市消費也分分鐘被人盜取人臉信息。繼去年爆出樓盤售樓處通過人臉識別獲取個人隱私後，內媒發現，知名衞浴品牌科勒、寶馬汽車4S店、時裝店Max Mara等，在內地門市均被指安裝了人臉識別鏡頭，偷偷盜取客戶的人臉識別信息。

報道指，在全國多地先後調查了逾20間裝有人臉識別系統的商戶，全都在未有明確告知消費者下將客戶人臉信息暗中記錄下來。

蘇州萬店掌網絡科技有限公司薛經理承認，具有總賬號能看到所有裝了人臉識別鏡頭的企業客戶的所有人臉數據，目前已累積到過億的人臉數據。

雅量智能技術（廣州）有限公司黃經理表示，消費者是在不知情下被記錄，其公司更能遙距查看全國鏡頭捕捉人臉信息的現場，即時知道相關消費者的個人特徵，過去曾到過同一公司門市多少次等資料。

此外，人臉信息並可加入特定標籤，比如同行、記者、職業打假人，被標籤者日後到全國其他裝有同類系統的門店，便會被即時發現。

國家市場監管總局發佈的《個人信息安全規範》明確規定，人臉信息屬於生物識別信息，也屬於個人敏感信息，收集個人信息時應獲得個人信息主體授權同意。同時，今年1月1日實施的《民法典》第1035條規定，處理個人信息，應徵得該自然人或者其監護人同意。

央視3.15晚會／央視財經

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