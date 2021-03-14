今日是消費者國際權益日，有內媒報道，指投訴平台接到大量有關智能電視開機廣告的投訴。不少「貪平」港人會購買內地品牌的智能電視機，但原來每次開機都會出現「強制曝光、強制觀看、無法屏蔽」的廣告，消費者被迫看30秒廣告，方能收看其他電視節目，有香港用家對《蘋果》表示，「煩到癲、好困擾」，並強調買機前沒說明會有開機廣告，且廣告播放時不能跳過，亦無法取消。有購買小米電視的內地人曾嘗試要求退貨，但因不涉及質量問題拒絕退貨，內地消費者因而計劃控告小米。

港人小楊對《蘋果》指出，2019年11月在price.com透過網站購買一部55吋小米電視，當時售價約2,700港元。但每次開機後他都被迫收看一個長約30秒的廣告，廣告播放完畢方能去到選項畫面。廣告多是汽車品牌廣告，包括內地、外國品牌，都屬於中、高價車款。小楊稱這些廣告「煩到癲、好困擾」，尤其心急想看某些電視節目時，被迫多等30秒，令他感到很煩。他稱，曾有朋友警告他，電視可能錄音，私隱或被「送中」。

另一名港人周先生，則約在5年前以5,000港元在大陸購買一部49吋小米電視，運回香港使用，他同樣遇到開機後被迫看廣告的問題。他對《蘋果》表示，廣告有長有短，每隔一段時間便會轉換。他指，買機時職員都提及開機會有廣告，使用幾年後他已「習慣了」，覺得沒所謂，認為可以接受。

香港小米官方接受《蘋果》查詢時指，小米的電視產品僅在內地發售，香港小米官方目前並無出售相關產品，有關「開機廣告」問題，暫無相關資料可以提供。本港多間豐澤門市接受《蘋果》查詢亦指，門市目前所售的國產品牌均以小米為主，但當中並無小米電視出售，其中相對類似的，為小米一款顯示屏產品，但產品本身並無電視的功能。

不過，旺角一間專門出售水貨小米電視的店舖向《蘋果》指出，目前店內大部份小米電視產品均有「開機廣告」的存在，相關功能已內置機內，無法刪除，但強調客人購買前已知悉，暫無收過客人投訴，並指產品可享有7天保養期。

內媒澎湃新聞網周日引述廣州市民梁凱（化名）指，早前花費2,899元人民幣（下同，約3,457港元）購買一部小米65吋電視贈予父母，收到電視後發現每次開電視都要先看30秒廣告。他表示：「廣告甚麼內容都有，大多數都是商業廣告，只有看到最後5秒才能跳過，但都已經被迫觀看25秒了。」

他曾向小米客服投訴，對方稱沒辦法取消開機廣告。他稱購買時沒被告知有開機廣告，要求退貨，但客服人員稱這不涉及質量問題，不能退貨。梁凱質疑：「一次性買斷的電視都可以投放廣告，是不是以後打開微波爐、電冰箱（雪櫃），都要先看30秒的廣告？」他已向廣州市消協投訴，並表示如果開機廣告情況未有改善，他將會起訴小米，通過法律途徑維護自己權益。

內媒記者調查發現，市面12個主要電視品牌中，僅SONY、三星、LG及華為四個品牌沒開機廣告，其他品牌如創維、海信、康佳、TCL、長虹、夏普及海爾等，全部型號均有開機廣告，廣告長15至30秒。深受內地年輕人歡迎的小米電視，只有一款售價49,999元人民幣（約59,632港元）的智能電視沒開機廣告。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，內地智能電視市場競爭激烈，40吋只售二、三千元，不論屏幕大小、運送、儲存的成本都比手機貴，於是出現「廣告補貼硬件」的商業模式。他稱，一般電視都用上三、五年，每日看一次，已播出數千次廣告，廠商收到的廣告費足可幫補硬件成本。

他指，在智能電視可出現個人化廣告，不排除用戶登記時填入資料，或者電視系統取得登記賬戶電郵設定，從而得知用戶身份而播出適當的廣告。他提醒，登記使用智能電視時用一個全新的電郵，保護個人私隱，但如果用戶想在手機上控制、管理電視機，則可能要轉換電郵賬號，變得有點不方便。他又表示，如果電視有內置鏡頭，亦應將它關閉。

華爾基利信息安全研究組織電腦安全研究員賴灼東認為，智能電視可透過很多不同途徑，分析用戶的習慣，才顯示針對用戶喜好的廣告類型。他舉例，除了用戶登入賬號的資料，電視亦可透過接上的IP地址，估計用戶的位置，用戶每日開機時間、觀看甚麼頻道、每個頻道看多久，再加上鏡頭、麥克風等獲得的資料，都可上傳到伺服器，加以分析。

賴灼東認為，使用智能電視最好不要用任何賬號登入，即使要登入，亦要用獨立賬號。不用電視上網功能時，最理想的做法是將網絡線拔走或關掉電視的WiFi功能。

電視開機廣告其實是巨大的產業，內地稱這種廣告為「OOT廣告屏」，估計現在覆蓋用戶數超過6.11億人，佔全國電視用戶52%，平均每日播放量高達3,500萬次。由於使用智能電視的人多是較年輕、消費力強，而且有着「直面客戶，強制觀看」的特點，不但宣傳效果好，又符合各大品牌的目標客戶群，各類型商品的廠商都樂意投放這種廣告。

內地廣告經理報價顯示，在創維、小米、康佳、長虹、TCL、海信、風行等品牌播放開機廣告，每cpm（千次展示量）價格為45至50元人民幣（約53至59港元），價格比在一般資訊平台落廣告、每cpm 5至8元（約5.9至9.5港元）貴得多，而且每次落廣告最少要200cpm，以此計算每一次落廣告就要花費近萬元。

《蘋果》記者／澎湃新聞網

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