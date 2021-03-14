商戰古裝穿越劇《贅婿》最近在內地熱播，連帶令「上門女婿」成為熱門話題。位於浙江省杭州市蕭山區、專門介紹「上門女婿」的「金點子」婚姻介紹所負責人李繼延向《蘋果》表示，最近的確多了人查詢「上門女婿」，形容「電話都打爆了」，並透露「上門女婿」介紹費，從20年前的1,500元人民幣（下同，約1,800港元），上漲到現在的15,000元（約18,000港元）。約會公司「香港婚活」（HK Romance Dating）負責人則表示，在港未遇過有男方主動提出「入贅」，或女方要求「上門女婿」。她指，內地部份男子出身卑微，為向上流動才選擇「入贅」手段，香港相對下比較多機會，且香港女生不提入贅，反而多強調「門當戶對」，注重男方生活水平和習慣。

《贅婿》由宋軼及郭麒麟主演，上月14日在內地網上影音平台「愛奇藝」首播，故事講述現代商業奇才江浩宸，穿越到古代由郭麒麟飾演的寧毅身上，並成為贅婿「嫁給」由宋軼飾演的蘇檀兒；擁有21世紀的靈魂的寧毅，運用現代商業思維助妻蘇檀兒經營蘇氏布行，繼而成為首富。劇集播出後約12小時，便在愛奇藝熱度突破8,500，女主角宋軼更一度登上微博熱搜。

其實內地一直存在「贅婿」這現象，俗稱「入贅」或「倒插門」，指未出嫁女兒招夫成家，由於男方家庭背景或經濟比女方弱，婚後男方會到女方家生活，孩子通常隨母姓。

不過隨着內地經濟發展，婚姻觀念有所改變，加上《贅婿》劇集熱播，令網民再度討論「上門女婿」這話題，連帶浙江杭州市蕭山區一間專門介紹「上門女婿」的婚姻介紹所亦引起關注。該間名為「金點子」的婚介公司負責人李繼延上周四（11日）向內媒表示，近日有許多來自全國各地的男士來電諮詢「上門女婿」，「一天接30多個電話」。

李繼延表示，以前招婿家庭中最富裕的甚至擁有8間房子，「女方找贅婿的原因變了，以前沒勞動力，怕家人被欺負，家裏有一兩個女孩出嫁後，擔心沒人管老人，就想找個優秀的男孩子入贅」。他又說，近年介紹成功的「上門女婿」約70%至80%，「男孩子做上門女婿都自己來的，女孩子找上門女婿基本上都是爸爸媽媽來的。」

李繼延向《蘋果》表示，最近的確多了人查詢「上門女婿」，「電話都打爆了」，一天約上百個電話，至晚上11時員工仍在回覆電話；而「上門女婿」的介紹費，就從20年前的1,500元，上漲到現在的15,000元。

他又說，會找「上門女婿」的家庭通常比較富有，擁有約3、4棟房子。他並列舉「上門女婿」的各種好處，如開放生育後，「上門女婿」與女方可生兩個小孩，一個跟女方家庭姓，另一個則跟男方家庭姓；另外，由於女方家庭擁有不止一個物業，婚後可不用跟公婆同住，減少衝突。女方家庭對「上門女婿」的要求，通常「只要有比較穩定的工作就可以了」，不會要求須是醫生或工程師等專業人士。

約會公司「香港婚活」（HK Romance Dating）負責人張惠萍（Anita Cheung）則表示，香港不流行「入贅」，未接觸過香港男士主動提出「入贅」，或女方家庭要求「上門女婿」；她指顧客主要是中產階層、年薪上百萬及富二代等女性，未聽過要求「入贅」，反而強調「門當戶對」，注重男方生活水平和習慣。

《蘋果》記者／澎湃新聞網／界面新聞／新浪新聞／台灣《蘋果新聞網》

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