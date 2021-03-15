港產驚慄三級片《三更２之餃子》，講述渴望回春的女主角以高價購入死胎作餡料的餃子，現實中人體胎盤是中藥「紫河車」。上海澎湃新聞網報道，雖然內地早已禁止人體胎盤買賣，但在高利潤的驅使下，活躍在安徽、江蘇及河南一帶的商販，以每個約80元人民幣（約95港元）的價格大批購入人體胎盤，加工後流入藥材市場。有中間人透露，去年經他買賣的新鮮胎盤多達13萬個，有用家稱買紫河車來燉或包餃子，指能改善睡眠及皮膚。

報道指出，內地當局早在2005年就禁止胎盤交易，但在高利潤驅使下，仍有不少販商從事這門生意。內地最大胎盤黑市位於安徽亳州、江蘇邳州與河南永城3地交界處。當地商販從湖南、湖北、安徽、廣東等地的醫院、醫療廢物處理廠、殯儀館等，以每個人民幣80元價格收購大量人體胎盤，加工後變成「紫河車」，流入藥材市場。

胎盤中可能有乙型肝炎病毒、HIV愛滋病毒及梅毒等，但商販卻毫不在意。一名胎盤加工者稱：「只能保證乾貨是真，具體（鮮貨）裏面含甚麼，不能保證。」有商販更指，他們經手的鮮活人體胎盤多數未經病毒檢測，部份胎盤一經轉手銷售，可能被購買者直接食用。

報道謂，在內地的人體胎盤販賣圈裏，「淨貨」指未添加任何東西的紫河車；也有不法份子為增加乾貨重量，特別添加澱粉、色素，甚至人工膠、食用膠等物質，這些則被稱為「重貨」。

一名胎盤商透露，中間人從醫院，甚至殯儀館等地收貨。如果訂單多，鮮貨不夠，就會讓河南永城那邊送些鮮貨來應急。他還稱，僅2020年就處理了約13萬個新鮮人體胎盤。

另外，有人竟在淘寶開出售人體胎盤的網站，標價200元（約238港元）一個，但只要向商家了解胎盤來源，就會是另一張報價單：鮮貨分男女兩類，沒有檢測報告的男胎盤每個480元（約573港元），女胎盤每個450元（約537港元）；有檢測報告的男胎盤每個580元（約692港元），女胎盤每個550元（約656港元）。該商家解釋，老一輩人迷信男胎盤比女胎盤補身，價格亦相對高一些。

商家還聲稱，客戶中很多都是直接食用新鮮人體胎盤，「很多拿來煲湯」。有用家更曬出收到的胎盤圖片，說：「買了好幾次了，燉着吃或者包餃子，吃一段時間就能感到睡眠好皮膚好。」

報道指出，當局雖早已禁止人體胎盤交易，紫河車亦在2015年從《藥典》中除名，但目前並未有明確規定禁止生產、銷售紫河車，而用來生產紫河車的胎盤來源，在國家層面也未制訂相關規範。

上海澎湃新聞網

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