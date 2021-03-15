今日（3月15日）是國際消費者權益日，內地傳媒紛紛揭發各種消費陷阱。《南方都市報》就有報道指出，廣東網友對「餐廳強制收取茶位費」的情況非常不滿，並派記者走訪當地14間餐廳，發現僅兩間明碼標價且不強制消費。

報道指，早在2016年，廣州市消費者委員會就指出「茶位費」屬於「變相收費」，形容是「霸王條款」；去年年中，深圳一間餐廳曾被網友投訴強收茶位費後，市場監管部門旋即下令其全面自查整改。而在該報去年所發起的網絡調查中，雖然大部分網友都強調不能接受餐廳強制收取茶位費，但近六成網友卻無奈表示，「只能乖乖買單」。

《澎湃新聞》則報道指，該報一名記者早前與好友花了880元人民幣 （約1,062港元）參加一個雲南6日5夜的旅遊團，惟卻被導遊警告「不消費會影響徵信」，數據會上傳至雲南省旅遊系統，「要統計每個客人來雲南的消費狀況，有些人的護照是會被列入黑名單的」。該名導遊更透露，如果錢不夠可以向他借，「10萬塊之內隨便來數，不用打借條」。

另外，內地知名連鎖火鍋店海底撈早前被指在北京大部份分店的包廂內，都裝有閉路電視鏡頭，全程記錄消費者的一言一行，引發網民爭議。內媒事後向海底撈一間門店的工作人員查詢，但對方表明不會關閉監控系統，強調這是為了保障顧客財產安全。北京華泰律師事務所的聶敏律師回應事件時稱，餐廳大堂雖然有張貼告示，但這並沒有給予消費者選擇權，強調應當採取更為明確的告知方式；至於海底撈在包廂內安裝鏡頭是否合理，聶敏就說這取決於消費者的合理期待，「（消費者）有沒有讓渡自己這部分的私隱權，這個特別重要」。

南方都市報／澎湃新聞／新浪微博

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