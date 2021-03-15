內地富豪、SOHO中國創辦人潘石屹之子、目前身處海外的潘瑞，被指去年6月中印爆發衝突時，發佈「侮辱戍邊士兵言論」，被北京市海淀公安分局依法刑事拘留，並對他展開追捕，警方敦促他盡快回國「接受調查」。

通報指出，30歲的潘某在內媒報道中印衝突後，在去年6月23日在微博上評論其他網民言論時，「發表造謠詆毀英雄烈士的言論」，「造成惡劣社會影響」。警方調查後發現事件屬實，同時發現潘某去年2月2日離開中國出境後，一直在境外。當局今日公佈，依法對他刑事拘留、展開追捕。儘管官方未有點名，但姓氏、年齡及行為均與潘瑞有共同之處。《山西青年報》、遼寧共青團等官方微博更指被追捕的潘姓男子，「疑似地產商潘石屹之子潘瑞」。

通報亦未有透露潘某在微博上的留言是甚麼，不過有網民發現，潘瑞當日在微博回應中印衝突時寫道：「聽說至少一個營地被印度活埋……好像沒機會天葬。」內地有自媒體上月發現潘瑞的留言，聲稱：「一石擊破千層浪，潘十億之子潘瑞的微博有關言論激怒了很多人，是可忍孰不可忍？」又指潘瑞：「比《紅樓夢》中的賈瑞還壞，太惡毒了。」

警方通報沒透露當局打算如何「追捕」身在海外的潘瑞，只重申：「對於侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行為，警方將依法堅決予以打擊。」

新浪微博

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