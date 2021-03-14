兩位被稱為中共智囊的學者，不約而同的談及建制派的無能問題。全國港澳研究會理事田飛龍稱中央需要的香港建制派「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」；香港中文大學（深圳）人文社科代行院長鄭永年指香港缺少「有能力的愛國者」，更說有「假忠誠」的愛國者。

他們都是非常聰明的見風駛𢃇之輩，斷不可能無的放矢，也預示着泛民被國安法、香港被政改後，反對派將不可能在建制內生存，但建制派也會被大幅整頓，被視廢物之輩無論多忠誠都會被清除。

確實，建制派內有不少是田飛龍口中的「忠誠的廢物」，近日也曾完美演繹這個專有名詞。全國人大通過香港被政改、卻稱之為完善香港選舉制度的決定草案，整個過程香港市民無從參與亦沒被諮詢，但林鄭隨即感謝中央出手「完善」香港選舉制度，鄭若驊則指完全合憲合法，民建聯陳克勤代表建制派議員宣讀聲明，稱之為消除選舉制度漏洞，「為實現中華民族嘅偉大復興作出應有貢獻」。

一個小小香港的政制轉變，且是民主進程一大倒退，竟跟中華民族復興相提並論？這樣的吹捧肉麻且離譜！沿用近十年的原香港選舉制度，就成了阻撓中華民族復興的羈絆？九唔搭八！完全沒說服力，不僅無助推銷方案、消除港人疑慮，反令人生厭。想用中共宣傳文字表忠，用習近平的民族復興夢去獻媚，可惜畫虎不成反類犬。這樣的建制派，正是京官口中的「忠誠的廢物」，表現得恰如其份！

不過，廢物之輩又豈止在香港官場和建制派當中。從北京到香港的港澳系統，養着多少假忠誠而又沒能力的官員？近年西環已大舉干預香港的內部決策，重要的人事安排、施政報告甚至財政預算都要港澳系統官員過問，而那些建制派中，幾乎都得到港澳系統的祝福，有些甚至被稱為「西環契仔契女」，這些人的表現如何，大家心知肚明！很多時，不是他們能力不逮，而是決策者不了解香港，所思所想完全脫離香港現實，無視香港民情，忤逆香港民意，其決策成效自然是事倍功半。

港澳辦副主任張曉明應該是能力出眾的。可是，他在香港被政改決議獲通過後一天南下香港，就此作出解說及聽取香港社會不同界別意見。真幽默！你都決定好了，才來聽意見？米已成炊才解釋為甚麼及如何煲飯，有意義嗎？難道建制派及人大政協等香港的「忠誠的廢物」每天向港人解釋解說詮釋，都是在說三道四？鄧小平對一國兩制的解說，現在都走進歷史了，難道張副主任比鄧還權威？這就不是能力問題了！

資深傳媒人

潘小濤

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