中國孔子學院「大外宣」引歐美各國疑慮，目前正遭多國封殺。台灣僑務委員會（僑委會）近日向立法院外交委員會提交報告，有意運用長年經營的歐美地區近500間僑校，擴大台灣華語教學市場。不過，台灣中央研究院近代史研究所前副研究員林泉忠向本報表示，台灣僑委會定位尷尬，要向外國推廣華文文化並不容易。

填補孔子學院缺口

現時全球不少大學封殺孔子學院，間接失去華語教學的地點。美在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）上月呼籲，民主台灣應該挺身填補華語教學缺口。僑委會近日交報告明言有意填補孔子學院，將採取三大策略推動歐美華語文學習，包括輔助既有僑校轉型成為社區華語文學習中心、加強連結歐美主流中小學的台裔教師，加強與台灣的華語教學機構和智能教育產業合作。

林泉忠曾兩度到美國居住時，並到訪當地僑委會旗下的僑教中心，但他分析認為台灣僑委會定位尷尬，要向外國推廣華文文化並不容易。他解釋，孔子學院並非針對海外華人，而是以外國人為對象，在教授外國的成年人學習漢語時，需要投入龐大資源，例如僑委會聘請老師的外語水平要求可能要提高。他又稱，僑委會認同自己是中華民國的身份，但近年民進黨不太願意承認中華民國，不利於台灣拓展影響力，而且在推廣華文文化時，立場亦會有所尷尬。

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