兩岸疫情最新數字：大陸周日（14日）新增5宗確診個案，全部為境外輸入，分別是天津，上海，福建，廣東，陝西各1宗。大陸累計確診90,049宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診984宗，死亡個案10宗。

上海市衞健委通報，昨日透過口岸聯防聯控機制，報告1宗境外輸入確診病例。該病例為中國籍，在西非馬里工作，自馬里出發，經法國轉機，於3月12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀，最後診斷為確診病例。該境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追踪同航班密切接觸者14人，均已落實集中隔離觀察。

另外，台灣疫苗廠日前人工製造出變異武漢肺炎病毒株，再用人體試驗中的台灣自行研發疫苗來測試，結果證實有關疫苗仍可奏效，民眾接下來幾個月若接種，應該不會白打。

據悉，台灣疫苗廠也欲透過學術管道、取得台灣現有的「天然」變異株，為第二代疫苗超前部署。

而台灣南美洲友邦巴拉圭近日因民眾不滿政府處理疫情不當，爆發抗爭。美國國務卿布林肯周日（14日）與巴拉圭總統阿布鐸通話，呼籲巴拉圭持續與持續與包括台灣在內的區域、全球民主夥伴合作，共同對抗疫情與貪腐及增加政府透明度、究責制。巴拉圭為台灣目前在南美洲僅存的友邦，阿布鐸曾在2018年首度以總統身份訪問台灣。

國家衞健委／上海市衞健委/ 台灣《蘋果新聞網》

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