內地基金市場近期出現大幅波動，據內地金融數據分析服務商Wind數據顯示，自農曆新年結束後至本月9日期間，虧損超過兩成的內地權益類基金已多達1,200隻，部份基金甚至出現逾三成的跌幅，投資者「叫苦連天」的慘況在內地網上二手買賣平台「閒魚」上表現出來——超過20萬人「變賣家當」。

從閒魚平台可見，不少用戶以「基金虧了」作招徠，在平台上變賣各式各樣的家當「填氹」，除一般的二手皮鞋、銀包、iPad外，更有售價逾28萬元人民幣（下同，約33.8萬港元）的Tesla電動車，也有價值55元（約66.4港元）的基金入門書《小懶財富自由之路：從基金開始》。根據閒魚的資料顯示，上周有20萬用戶湧入該平台，並發出類似賣物帖文，有網民稱之為「閒魚效應」。據閒魚其中一名賣家向本報指，自己2018年起購入白酒類基金，現在「賺的都不夠虧的」，又沒有資金補倉去拉低成本，「說多了心痛」。

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「基金虧了」招徠賣鑽戒手錶

閒魚上周五（12日）發表公開信指，對於不少平台用戶以「『基金虧了』求回血（賺回金錢），我們對此感同身受」，並指不少用戶甚至開始在平台上出售「一塊曾祖父傳下來的手錶」、「母親大學時代的收音機」及「另一半求婚時送的鑽戒」等極富紀念價值的物品，奉勸用戶「千萬不要為了一時回血，就『斷捨離』了珍貴回憶。人生茫茫，很多東西賣了就回不來了」，又提醒「投資有風險，入市需謹慎」。

有部份投資者為此歸咎內地基金經理的操作失當，當中一名90後的美女基金經理夢圓剛上任10個交易日，其管理的兩隻基金淨值跌幅平均超過20%，事件成為網民熱話，不過有不少網民抱不平指夢圓才剛上任，事件只不過是她為其前任經理「所背的鍋」。

對於內地近期「腥風血雨」的基金市場，廣東省證券公司職員黃先生向本報分析指，由於大部份國內的公募基金都是買入同一批所謂「中國股巿優質資產」，例如茅台、五糧液等公司，其實「好多基金都重倉」，而這些公司的股價在農曆新年後都大幅度回落，所以基金價格亦跟隨下跌。

反映資金鏈緊張 急需套現

有內地基金公司市場部人士認為，內地90後、00後近年紛紛加入投資基金，惟大部份新投資者對基金賺錢原理不了解，也缺乏對風險的認知，出現「一旦買的基金虧了就會倍感焦慮，進而立即贖回止損」的情況。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健則向本報指，現象反映內地的基金投資者可能急需套現。他表示很多內地廠家曾向他透露資金鏈很緊張，特別是受疫情影響，「好多資金鏈斷咗，怕『砸』住啲錢，於是套現」，亦可能因為投資者對基金沒信心，擔心日後有黑天鵝事件，寧願有損失也要套現。

中國基金報／《蘋果》記者