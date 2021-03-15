大陸本月1日起突然煞停輸入台灣鳳梨（港稱菠蘿），獲其他國家或地區力撐購買。日媒共同社報道，日本至今已訂購逾1萬公噸鳳梨，採購量打破紀錄。台灣去年是日本第二大鳳梨供應地，輸出2,144噸，價值約8,800萬元新台幣（約2,419萬港元）。

日本台灣商會主席白川俊介表示，不少日本人不理解大陸對台灣的鳳梨禁令，加上報答台灣2011年311大地震時力挺救災，意外令台灣鳳梨近日廣受注目。

東海航「內鬥」被禁增航線

總部位於深圳、港人黃楚標任董事長的東海航空，早前被揭有機長與乘務長上月20日大打出手。國家民航局就事件開罰，暫停受理東海航空新增航線、航班、加班和包機申請，撤銷涉事機長的機師執照，行政處罰涉事乘務員，並要求東海航空對當事人及相關管理人員嚴厲追責，民航局對相關單位和責任人員嚴肅問責。

事件中，機長門牙斷裂，乘務長骨折。東航事後向公眾致歉，並將涉事者即時停工。其後更於官方微信公眾號發佈處罰決定，涉事機長及乘務員終身停飛。

日防相指台是「重要朋友」

日本防衞大臣岸信夫日前罕有就台海局勢表態，指日本必須關注兩岸軍力失衡問題外，日前紀念日本311大地震10周年時，還特別將台灣總統蔡英文的Tweet置頂，感謝台灣積極賑災外，指台日都享有民主、人權和法治等共同價值觀，是「重要朋友」。

綜合報道

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