緬甸近日爆發反軍政府示威，部份示威者指中國政府背後支持緬甸軍方，遂將矛頭指向當地中資企業。緬甸一間台資工廠，疑因被誤當成大陸工廠，遭人縱火。緬北的反中情緒日趨高漲，昨日傳出多間中資成衣工廠被闖入破壞，其中一間工廠甚至遭縱火。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，直指：「這些打砸的發生受到了有組織的預謀和鼓動。」台灣外交部今日表示，遇事的台資工廠10名台籍高管均平安，建議當地台商在建築物外以緬甸文字標示「台灣企業」，和懸掛「青天白日滿地紅」旗，避免遭誤會為大陸企業。

他又謂，曾在Twitter看到有人警告緬甸軍政府，如果有一名平民被殺，就會有一間中國工廠化為灰燼。胡錫進痛罵這是把中國工廠當做緬甸局勢的人質，並稱他已在Twitter指摘該賬號如此鼓動攻擊中資工廠是犯罪，要求Twitter限制該賬號，同時呼籲緬甸政府找出留言者，並繩之於法。

胡錫進聲稱，緬甸公眾大致都理解中國不干涉鄰國內政，「中國如此強大，我們的這一基本政策從長期看是周邊國家保持獨立自主的重要條件。緬甸衝突各方當然都希望中國支持他們，但如果中國真將自己的立場和利益在緬甸施展，這肯定不是緬甸社會的長期所願。」他續說：「所以儘管有些人有臨時希望中國介入的願望，他們也沒有理由強化這一態度。拿中資工廠撒氣，做緬甸內部鬥爭的槓桿，這決不能允許。」

中央社 / 新浪微博

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