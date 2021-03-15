全國人大通過決定，修改香港的選舉制度。曾表示打算競逐國民黨主席、2024年台灣總統的中廣董事長趙少康今日批評，北京當局不毀掉香港民主制度，台灣人會非常失望，本來沒人接受的一國兩制，現在更沒人會接受。他又呼籲要立即釋放壹傳媒創辦人黎智英，及被指參與初選的47名民主派人士。

現年70歲的趙少康表示，鄧小平曾表稱在香港實施「一國兩制，50年不變」，而且50年後還可以再延。他認為鄧小平是希望香港貫徹法治，實施民主，將來是否也能影響中國，沒想到現在北京當局的做法，「等於徹底顛覆鄧小平的談話」。

趙少康又稱，全國人大修改香港選舉的辦法之後，「香港立法會已死，已被人大取代」，他認為再搞下去就是「一國一制」，沒有「一國兩制」，令本來已不獲台灣人接受的「一國兩制」，變得更沒人會接受。

他又指台灣人非常關切北京當局如何對待香港人，他希望北京可以「仔細思考」，把香港民主制度毀了，「對大陸本身很可惜，台灣人也會非常失望」。他同時呼籲北京當局，應立即釋放被收押的黎智英和47名民主人士。他表示，「一個法治國家不該在還沒定罪下，把人押這麼久」。

至於北京一直要台灣當局承認「九二共識」，趙少康認為「九二共識」與「一國兩制」是兩回事，但中共「沒收香港選舉」，會讓大家不相信中共所講過的話，鄧小平答應給香港50 年不變應該是「定海神針」，結果都可以改變。

中央社／台灣上報

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