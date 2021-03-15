被澳洲安全情報組織 （ASIO） 被視為對國家安全構成威脅而遭拒絕永久居留的中國商人劉輝峰，後者訴諸法律，案件即將開審。澳洲廣播公司（ABC）引述法庭文件指，ASIO認為劉輝峰涉嫌為外國勢力干涉澳洲事務，並特別提到他為中國政府服務。中國官媒《環球時報》將劉輝峰被舉報歸咎於當地華人圈內部的糾紛，指ASIO和ABC炒作劉輝峰的案件，是反華勢力在迫害華人。

ASIO指控劉輝峰是涉嫌「從事外國勢力干涉活動」的中國間諜，原因之一是劉在澳洲成立名為「澳洲緊急互援協會」（Australian Emergency Assistance Association Incorporated，AEAAI）的華人互助組織，被澳方認為是「中國政府的官方服務機構」。

中國駐墨爾本總領事館2017年曾委任澳洲緊急互援協會，作為總領館「領事保護協助機構」，並承諾為緊急互援協會提供資金，而該協會同意接受領事館的指示，向領館匯報涉及中國公民、需要領使館干預的「安全風險」事件資料。領事館還要求該協會，成立第三方機構來接受中共資金。

劉輝峰亦是澳洲執政自由黨的捐助人，與早前被指與中國政府有關的國會議員廖嬋娥（Gladys Liu），以及國庫部助理部長蘇卡爾（Michael Sukkar）有聯繫。廖嬋娥曾公開幫助該協會進行宣傳，蘇卡爾則被指在2017年邀請劉峰輝在財政預算夜在議會與他共同進餐。劉輝峰又曾與多名澳洲政客合影並自稱與這些人關係緊密。

ASIO認定，劉輝峰在接受盤問曾經說謊，並未有如實陳述他為中國官員工作的內容以及與他們之間的關係。

ABC的報道主要是引述法庭文件和綜合以往的報道，亦有提及劉輝峰辯解，以及AEAAI澄清沒有收到中國官方資助。但《環球時報》就批評報道是炒作，而且對於中國駐墨爾本總領事館與AEAAI的合作「斷章取義、惡意歪曲」。

《環時》又引述一名無透露姓名，聲稱是熟悉澳洲華人圈情況的「專業人士」指，澳洲華人圈子複雜，有可能因某種利益或派別上的糾紛而被舉報。「專業人士」還透露，近年澳洲政府和媒體以及反華勢力，不斷妖魔化來自中國的民眾，當華人因利益或派系糾紛而遭舉報後，更容易成為澳洲排華政治下的受害者。甚至指澳洲政府資助智庫，去調查和監視華人圈內那些混得不錯的大陸背景人士。

不過該「專業人士」並未對指控，提出任何實質的證據。

澳洲廣播公司／《環球時報》

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