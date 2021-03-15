美國拜登政府上台後，在經貿、科技及人權等議題上依然對中國強硬，但在美中台關係方面卻相對緩和，例如拜登幕僚艾利森（Graham Allison）就表明「世界上只有一個中國」。台灣《新新聞》上周三（10日）引述消息人士指，拜登政府之所以對兩岸爭端持審慎態度，與美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）計劃於今年1月訪台，幾乎引爆台海自1967年金門「113空戰」以來最接近開戰的危機有關。

去年11月特朗普（Donald Trump）敗選後，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當時仍持續強硬抗中路線，不僅於今年1月初解除美台高層官員的交往限制，又宣佈克拉夫特即將訪問台灣。不過美國國務院其後表示，為致力確保未來能順利交接政權，決定取消官員出訪計劃，其中包含克拉夫特的訪台計劃。

報道引述一名熟悉兩岸軍情的人士指，在美國政權交替只剩不到半個月時間，蓬佩奧使出上述兩招激怒了北京高層，「北京為等拜登政府上台，已經苦忍了兩個多月，之所到最後10多天忍不下去了，主因是考慮到克拉夫特的駐聯合國大使的身份，具有外交、主權事務意味」；加上克拉夫特曾公開表示要推動台灣重返聯合國，「有外交承認起手式的意味」，讓北京當局認定美台刻意試探中方底線，「一旦讓克拉夫特成功訪台，將引發的連鎖效應難以逆料」。

報道綜合兩岸軍情及外交人士的訊息指，從今年1月7日到10日，中方透過外交管道向美方強烈抗議不果後，北京高層最終決定以軍事行動回應；解放軍於11日透過中美兩軍聯繫機制告知美國國防部，無法容忍克拉夫特訪台損及中國主權利益，強調當美國專機抵達台灣附近時，解放軍戰機亦將會跟隨進入台灣領空，宣示台灣主權屬於中國的立場，而若過程中遭台灣軍機阻擋的話，不排除開火等後果。

消息人士透露，當時美國國防部正忙於權力交接，未料到中方反應竟如此激烈，相關官員嘗試與解放軍高層溝通但被拒絕。經緊急通知，美軍印太司令部評估發現，若要保證克拉夫特專機安全降落台北，只有動用日本沖繩嘉手納空軍基地的空軍第18聯隊F15C戰機護航一途，但美中兩國空軍將有發生軍事對峙的風險；而即使改由台灣戰機全程護航，情況將更加棘手，一旦共軍戰機大舉跨越中線進逼，恐會與台灣戰機在北台灣空域引發戰火，屆時美國專機必須被迫轉降駐日美軍基地，「這樣一來美軍即使能置身事外，但放任兩岸引燃戰火對美國來說也會是一場政治大災難」。

美國國防部及後將解放軍的警告，以及美軍相關評估結果告知國務院，並強烈建議克拉夫特取消訪台。蓬佩奧雖然對此非常不滿，但審慎考慮後果後亦同意取消，但為避免外界聯想克拉夫特訪台告吹是因為中國施壓奏效，才以政權交接為由一併取消所有官員的出訪計劃。

台灣《新新聞》／《蘋果》資料室

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