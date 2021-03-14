【本報訊】包括小米在內的內地智能電視，其強制播放開機廣告的功能原來亦令不少港人「中招」。有港人用家向本報指小米電視的開機廣告「煩到癲、好困擾」，購買前更完全不知道電視內置開機廣告。不過，香港小米官方則表示本港目前並無小米電視的「行貨」出售，相信市面的小米電視均以「水貨」為主。

港人小楊向本報指，他2019年11月在price.com搜索一間網站購買一部55吋小米電視，當時售價約2,700港元。購入後，他每次開電視時，屏幕都會先顯示一段長約30秒的廣告，要待廣告播完後方能去到選項畫面。播放的廣告以汽車品牌為主，包括內地、外國品牌，都屬於中、高價車款。他稱這種廣告「煩到癲、好困擾」，因為如果自己趕着看電視節目，總要等30秒才開到，實在很煩。朋友亦警告他電視可能有錄音功能，平時的說話等私隱資料亦可能被「送中」。

另一名港人周先生約五年前以大約5,000港元在內地購買一部49吋的小米電視，然後運回香港使用，同樣每次開機時都會強制播放廣告。他表示看到的廣告有長有短，內容每隔一段時間會轉換。他說購買時商家沒說明開機會有廣告，使用幾年後他覺得「習慣了」，認為可以接受。

小米稱並無在港售電視

旺角一間專門出售「水貨」小米電視的門店則向本報指，店內的小米電視產品均有開機廣告，相關功能已內置機內，但強調每位客人購買前已知悉相關功能。

香港小米官方則表示，小米的電視產品僅在內地發售，目前香港並無出售相關產品。本港多家豐澤門市亦指，目前所出售的國產品牌以小米為主，當中並無電視出售，其中一款類似產品為小米一款顯示屏，但並沒電視功能。