內地北方地區今年首次遭到大範圍沙塵暴吹襲，多個省巿早上呈現一片灰黃。內媒已沒像2013年沙塵暴出現時，以「霧霾再襲 沙逼北京」的搶眼標題報道，僅平淡地指「北京遭遇沙塵暴，故宮、角樓等處隱於沙塵之中」，但中共喉舌《人民日報》今日在內版以「黃沙正退去 綠樹漸成蔭」為題，引發網民大呼實在太應景，狂轟：「看看北京今天的天氣就知道了！」香港天文台則指出，將會留意這次沙塵暴會否影響香港天氣。

縱觀今日內媒報道，多是講述今日華北的情況，如「近10年來最強沙塵天氣來襲」、「近十年最強沙塵天來襲！沙塵範圍涉12省分」、「我國北方多地出現沙塵天氣」，「北方遭遇近十年最強沙塵暴，或進入新的沙塵暴活躍周期」，與講述同樣遭受沙塵暴侵襲的蒙古，以「強沙塵侵襲蒙古國致9死 白天秒變黑夜開車 穿越橘林觸目驚心」比較，講述內地情況已是相當平實。

2013年，北京遭沙塵暴侵襲，當年深圳《晶報》以「霧霾再襲 沙逼北京」為標題，由於「沙逼」諧音是內地不雅用語「Ｘ逼」，被大批讀者透過電話及微博投訴，認為是「地域歧視」。

今日北京一片灰，但《人民日報》在13版全版吹噓內地在十三五規劃期間的治沙工程，聲稱五年內完成逾1,000萬公頃的治沙任務，完成整治130萬公頃石漠化地區，去年更完成防沙治沙面積209萬公頃、造林677萬公頃。

報道引發大批網民熱議，認為今日是消費者國際權益日，中共喉舌這樣報道，實在「應景」，批評：「惡有惡報居然靈驗了！」「花言巧語，也不怕爛舌根！」「黃沙正從內蒙古退去，去哪裏了我就不清楚了！」「倒查二十年，花巨資種的那些樹呢？」

至於這一波沙塵暴會否影響到香港，香港天文台科學主任黎宏駿表示，內地沙塵暴多出現於每年3月至5月期間。特別是華北沙漠地區，強風或竄流捲起塵土沙粒，令空氣變得混濁，能見度大大降度。黎宏駿指，未來數天，香港將吹偏東或東南風，會轉為較潮濕的海洋氣流天氣。一早一晚或出現薄霧。至於華北今次沙塵暴會否影響香港，天文台將繼續留意。

《蘋果》記者／《人民日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！