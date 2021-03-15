中國疫苗之戰，再遭挫敗。中國外交部長王毅日前在全國兩會記者會上一改狼性，表示願意向日本澳運選手提供疫苗，卻慘食日本「檸檬」後，澳洲奧運委員會也表示，不考慮中國製造的疫苗。另外，不少東協國家接受中國和西方生產的疫苗，唯獨曾與中國情同「鐵血兄弟」的越南，卻沒有購買中國疫苗。有分析指，越南對中國疫苗比較警惕， 另外也不想給外界一種追隨中國的印象，期望不再變成中國的「小弟」。

據澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報道 ，儘管國際奧委會已同意，為準備參與東京奧運的國家額外採購中國疫苗，但東道主日本已經拒絕，理由是中國國藥集團的疫苗並沒有獲准在日本上市。

而澳洲奧委會前日表示，不考慮中國製造的疫苗，奧委會執行長卡羅爾（Matt Carroll）表示，他們會持續與澳洲當局合作，為運動員參加奧運做好準備。卡羅爾強調，即便他們不主張為運動員先行接種疫苗，但運動員仍會在奧運開始前完成接種。

報道謂，中國國藥集團的疫苗並沒有像西方國家的疫苗一樣，公開有關第三階段臨床測試的任何數據，澳洲運動員不太可能接受中國製的疫苗。

另外，自由亞洲電台引述多維網報道，越南胡志明市衞生局日前向胡志明市人民委員會提案，建議從美國製造商莫德納（Moderna）購買500萬劑新冠疫苗。越南當局亦正在與美國藥廠輝瑞（Pfizer）和強生（Johnson & Johnson）等其他藥廠談判取得更多疫苗。

越南2月收到英國阿斯利康和牛津合作的11.7萬劑疫苗，同時批准俄羅斯史普尼克V（Sputnik V）疫苗，估計疫苗數量最多1.5億劑。

報道指，目前東協國家，如柬埔寨、緬甸、印尼、馬來西亞等國，都有購買中國疫苗或接受中國的疫苗援助，但唯獨越南沒有傳出接收中國疫苗援助或購買中國疫苗的消息。分析指出，越南拒選擇中國的疫苗，除了擔心成效後，也是不想被貼上與中國「站邊」的標籤。

另有報道指，鑑於越南與中國因領土糾紛而陷入緊張關係，為了不讓中國藉由疫苗外交在東南亞達成擴張影響力，越南目前正加速研發本土疫苗，並且最快在5月就可正式推出。

《雪梨晨驅報》/ 自由亞洲電台／多維網

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