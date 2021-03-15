國家衞生健康委副主任李斌昨日表示，截至3月14日，中國內地共接種武肺病毒疫苗6,498萬人次。對照中國14億人口，接種率約為4.6%。李透露，民眾非常關注疫苗的安全性、有效性等方面的，因而影響接種意願。

疫情受控降低注射意願

李斌昨日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，中國對武肺病毒疫苗接種的基本原則是「知情、同意、自願」。接種意願受到的影響因素比較多，接種意願變化也比較大。當前看，影響接種意願的有兩個主要因素，第一是疫情防控因素，內地目前疫情總體平穩，部份群眾就認為感染風險比較低，暫時不需要接種疫苗來增加保護力；第二是由於武肺病毒疫苗屬於新上市疫苗，部份群眾希望能夠看到更多關於疫苗使用效果的信息，大家非常關注安全性、有效性等方面的數據，大家考慮對疫苗有更多了解之後再接種。據悉，內地目前有四款疫苗附條件上市，其中三款滅活疫苗，一款腺病毒載體疫苗。李斌又表示，內地正在按照感染和疾病傳播風險高的重點人群、感染後導致重症風險高的高危人群和其他人群依序推進的原則組織實施接種，穩步提高武肺病毒疫苗人群覆蓋率。

有外媒追問目前有沒有國家認可中國將推出的「中國版國際旅行健康證明」。李斌則說，相關政策仍在研究階段，並由聯防聯控機制相關部門主導，待政策公佈後，會及時向社會發佈，並將透過這些措施進一步推動疫苗接種以及國際交往和交流。

環球網/中央社