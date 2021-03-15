美國總統拜登今年上台後，對中國表現強硬，但處理涉台灣問題時就態度審慎。台灣媒體引述消息人士指，這與美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）年初訪台行程流產事件中，曾遭解放軍威脅會以戰機入侵台灣領空有關。此事更險引爆兩岸開戰危機。

令拜登對涉台問題審慎

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月初解除美台高層官員交往限制後，時任駐聯合國大使的克拉夫特原定當月訪台，惟臨出發前突然取消行程，事件來龍去脈撲朔迷離。台灣《新新聞》上周三綜合兩岸軍情及外交人士消息報道指，克拉夫特的身份「具有外交、主權事務意味」，訪台令大陸難以忍受；故從今年1月7日到10日，中方透過外交管道向美方強烈抗議不果後，北京決定以軍事行動回應；解放軍11日透過中美兩軍聯繫機制告知美國國防部，大使專機抵達台灣附近時，解放軍戰機亦將跟隨進入台灣領空，宣示對台主權，倘過程中遭台軍機阻攔，不排除開火。

北京的反應令美國國防部始料未及，嘗試與解放軍溝通亦被拒。美軍印太司令部評估，若動用沖繩空軍基地的F15C戰機為克拉夫特護航，或會引發雙方軍事對峙；中國戰機一旦越過台海中線進逼，更恐出發北台灣空域爆發空戰。

美國國防部其後強烈建議克拉夫特取消訪台。蓬佩奧雖不滿，但審慎考慮後亦同意，並以政權交接為由一併取消所有官員的出訪。

台灣《新新聞》