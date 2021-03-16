2020年6月因「顛覆國家政權」罪成被判囚4年的中國維權律師余文生在獄中健康惡化。妻子許艷昨日探望在江蘇南京服刑的余文生後指，丈夫目前應付日常生活也有困難，促請當局容許他取保就醫。

許艷昨日隔着玻璃與余文生見面後，透過Twitter發放影片：「余文生的右手情況非常嚴重。一直在這樣抖。除了不能寫字，吃飯時他的右手都筴不到食物。吃飯都用筷子往嘴裏扒了放。南京監獄把他帶到醫院看神經內科。余文生說，不應該看神經內科，而應該要求他們帶他看骨科。其次，他的四顆牙齒現在依然沒有得到治療。」

許艷向自由亞洲電台透露，獄方曾要求余文生簽署《承諾書》。許艷指，《承諾書》就是要求認罪或者承認錯誤之類： 「他一直認為，判刑四年已經屬重判，他本來就表示不服。現在還讓她寫《承諾書》。他不接受也不會配合他們這種非法要求。」

自余文生被拘留後3年，當局一直拒絕許艷與丈夫見面。直至今年一月開始，許艷首次與丈夫透過視像隔空見。許艷每個月都親自到看守所或監獄探望丈夫，不過監獄警察周一卻表示，下月不讓家屬探余文生。

許艷：「他們的理由是說，（這是）南京監獄自己的規定，說有規定是兩個月探視一次。然後我說，你這規定有沒有法律條文？或者你拿出來讓我看一下。他們沒有拿有關的法律條文給我看。另一人竟然說了一句，說他們的規定大於法律。」

基於丈夫右手情況轉差，許艷促請當局出於人道考慮把余文生調回戶籍地北京服刑，或者批准他保外就醫。曾經協助余文生的律師謝陽卻認為，當局沒可能答應：「（當局）對政治異見分子的管控都是非常嚴厲的。當局不可能讓他保外就醫，也不可能把他移送到北京。監獄裏面的經費也不是按人頭計算的。確保監獄裏面不死人就可以了。他（余文生）想獲得好的醫療，百分之百不可能。」

謝陽估計，當局試圖以改善獄中待遇作為條件，換取余文生簽署《承諾書》：「明年三月他（余文生）出獄以後肯定會不斷申訴，可能會讓中共很難看，所謂的『保證』可能會有兩項內容。第一，不能透露監獄的一些情況，第二是讓他保證以後不申訴。」

過去曾代理多宗「709」案件的維權律師余文生，2018年1月曾在中共十九大二中全會期間發表修憲公民建議書，提出刪除憲法序言等政治改革建議，翌日就被當局刑拘，其後一直未獲釋放，直至2020年6月17日他再被徐州中院以「煽動顛覆國家政權」罪名判囚四年。過去三年來許艷一直未獲批准探望在囚的丈夫。

自由亞洲電台

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