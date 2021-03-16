在台灣，國民黨主席選舉已進入倒數計時，黨中央暫定於7月24日或25日投票。台灣《蘋果新聞網》今日披露，爭取連任的現任主席江啟臣預料5月底登記後正式請假。據黨章規定，主席請假將由副主席代理職務，惟江上任後未任命副主席，故將由中常委每周互推1人，作為中常會的代理主席，負責主持當周會議，預料黨務工作仍由秘書長李乾龍負責。另有台媒傳出，江的「勁敵」、前主席朱立倫，將於4月清明節前後宣佈「參戰」。

有黨務人士向台《蘋果》透露，黨主席選舉可望於7月24日（周六）或25日（周日）其中一天，原先定於25日，因周日黨員投票率較高，但若在周六，黨工可以減少一天的場地佈置時間，省時省力，最終定案還在討論中。

據悉，為避免影響主席選舉公正性，江啟臣將在登記參選後開始請假。根據黨中央規劃，黨主席選舉作業細則預計4月提出，5月中下旬在中常會上通過後公告，並開放領表登記，因此江啟臣預料於5月底左右請假，也就是黨主席選舉2個月前。

至於之後由誰來代理黨主席？根據國民黨章規定，國民黨主席缺位但餘下任期不足1年時，由第一副主席代理。但因江啟臣去年3月上任後並未設立副主席，而黨務人士也證實，江不可能在餘下任期內再任命副主席，以免招致批評，故將依照往例，由中常委互推1人，負責主持每周中常會。

主席之爭暗潮洶湧，近來黨內各陣營枱面下合縱連橫動作不斷，有指被江啟臣視為勁敵、曾任黨主席的新北市前市長朱立倫，部署參選已箭在弦上，預料將在4月清明節前後正式宣佈加入選戰。據台《鏡週刊》報道，據朱立倫陣營內部評估，近日朱的網上聲量大有起色，打算以空戰結合陸戰的方式，拋出國政議題搭配走訪地方，突顯其專業度，炒熱黨魁選情，反制江啟臣挾黨機器挖角挺朱人馬的手段。

報道還指，朱立倫目前不僅全面調整空戰策略，在陸戰方面也已獲得多位地方派系大老及縣市首長暗中支持，預計在本周就會召開記者會，作為參選主席的起手式，並進一步對未來動向有所表態。朱、江雙方已逼近攤牌階段，預料將在4月清明節前後，正式揭開黨魁選戰的序幕。

一名藍營人士表示，朱營一直對江啟臣透過黨務系統為連任造勢充滿質疑，但評估眼前的競爭局勢，朱立倫眼下並不合適直接亮牌或與江啟臣正面對決。該人士指出，主要是考量時機點過早，恐消耗朱的政治能量或反拉抬對手的聲勢。他也直言，「挺朱派對於江踩地盤的舉動十分不滿！」

藍營黨魁之爭開打，除江啟臣和朱立倫之外，競爭者還包括中廣董事長趙少康，以及日前表態考慮參選的國民黨智庫副董事長連勝文外，至於高雄市前市長韓國瑜近期也到各地做公益，動向引發外界關注。

台灣《蘋果新聞網》／《鏡週刊》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！