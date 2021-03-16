全國兩會上周四（11日）結束，高票通過修改香港選舉制度的《決定》，引發國際反彈。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭日昨反擊，指美國、英國、澳洲、加拿大及部份歐盟國家，濫用人權理事會平台，散播虛假訊息，對中國無端指摘，中方對此堅決反對。另內媒今發文解讀中央連續3日在港開座談會背後的4個「明確信號」，指進程比過去年推「港版國安法」更急，顯示完善制度已刻不容緩。

陳旭在人權理事會第46屆會議「一般性辯論答辯」環節發言，強調：「中國堅持以人民為中心，推動人權事業發展取得顯著成就。」又指《國安法》實施後，香港實現由亂及治的轉折，香港居民的合法權利得到更好行使。全國人大作出完善香港特區選舉制度的決定，將從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠。他重申，香港事務完全屬於中國內政，不容外界干涉。

他亦指摘西方國家把「種族滅絕」的帽子扣到中國頭上，荒謬至極，絕不可能得逞。中方歡迎人權高專訪華並訪疆，但「是友好訪問，不是進行有罪推定式的所謂『調查』」。中方堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

陳旭斥，美、英、澳等國熱衷於對包括中國在內的發展中國家指手劃腳，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，閉口不談。中方敦促這些國家立即停止侵犯自己國家和別國人民人權，立即停止借人權問題干涉別國內政。

事實上，自15日起，全國人大常委會法工委、全國人大常委會基本法委員會、國務院港澳辦及香港中聯辦，接連3日在香港舉辦座談會及訪談等，就落實全國人大關於完善香港選舉制度的決定，「廣泛聽取」意見和建議。有內媒今日刊文，解讀這三場座談會發出的4個「明確信號」：

一是此次在港舉辦的座談會超過60場，「召集香港社會各界代表逾千人」，中央是要藉此表明，「港人對完善香港選舉制有充份表達意見的空間」。二是港人討論如何完善香港選舉制度有明確的界限。港澳辦副主任張曉明就在會上強調，要在此次全國人大決定的基礎上討論細化和完善選舉制度，「不應天馬行空」。但文章指，這與保障港人充份的建議發言空間並不矛盾，因為圍繞完善香港選舉制度的討論的反對意見，必須以推進全國人大決定落地香港為目的。

三是此次完善選舉制度立足於香港社會整體利益最大化，而非偏向於任何一方。四是完善制度已刻不容緩。文章還以「港版國安法」的推行進程作對比，指去年5月28日全國人大通過香港《國安法》的決定草案後，6月23日，張曉明、駱惠寧、張勇等人也曾代表中央在香港舉行12場座談會，聽取意見。而今年全國人大於11日通過完善香港選舉制度的決定，僅僅4天後的15日，中央就在香港召開座談會，相較之下，無論是節奏還是規模都超出去年許多。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處官網／直新聞

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