內地網路直播帶貨的銷售模式成為新熱潮，同時卻衍生不少消費糾紛與違法情況。國家市場監督管理總局周一（15日）公佈《網絡交易監督管理辦法》（下稱辦法），規定直播帶貨的影片須至少保存3年，並設置個人訊息保護專門條款，以及嚴禁平台壟斷。這項新的監管法例預料將於今年5月1日正式實施。

辦法指出，從事直播帶貨的網路平台及業者須以顯著方式展示商品或服務，並明確讓消費者了解實際經營主體、售後服務等資訊，充分保障消費者的知情權，而所有直播影片必須自直播結束起至少保存3年。

辦法亦規定，網路交易平台不得要求個別經營者「二選一」，即不得禁止或利用不正當手段，例如下架商品、限制經營、屏蔽店鋪、提高服務收費等，去禁止或者限制平台內經營者自主選擇在多個平台從事經營活動，以及自主選擇快遞物流等交易輔助服務提供者。另外，辦法又要求平台或經營者在蒐集消費者個人資訊時必須合法合規，並明確向消費者說明資訊使用的目的、方式和範圍，且要經消費者同意，不得用於與經營活動無關的領域。

內地網上經濟發展蓬勃，去年更因疫情人人無法外出，令直播娛樂產業迅速成長，但「直播經濟」爆炸性發展的背後，產生多種如「網紅主播偷稅漏稅」等亂象。全國政協委員、致公黨上海市委專職副主委馬進早前受訪時就指出，認為「直播經濟」成為了金融及稅務監管的盲區，並建議採取措施監管直播行為。

新華社／中央社／《蘋果》資料室

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