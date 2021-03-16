美日外長與防長周二（16日）舉行「2+2」部長級會議，重申反對中國破壞區域穩定。有美媒統計發現，美軍軍艦去年穿越台海次數創14年來新高；駛入南海的次數也是2014年的兩倍，目的是遏制中國軍事擴張，問題是拜登上台後會否維持對華強勢。

美聯社根據美國海軍的行動數據，統計出美軍戰艦在2019年10次駛近中國聲稱擁有主權的南海島礁，去年也有10次，是2014年的兩倍。美軍戰艦穿越台海的次數，2019年為9次，去年則明顯增加，達到13次，是過去14年來最多。

至於今年截至目前為止，美軍戰艦已3次通過台灣海峽，最近1次為本月10日的「芬恩號」導彈驅逐艦。美軍在南海執行自由航行任務的次數，今年暫時有2次，最近1次是2月17日在南沙群島附近。

事實上過去兩年美軍在南海的大部份自由航行任務，不是在南沙就是在西沙群島，這些俱是中國造島最多之處。

報道認為，美國海軍在南海和台海的活動增加，反映特朗普政府對中國態度強硬，而美國軍方也視北京在印太軍事擴張為一大威脅，因此採取對抗政策。

美聯社指出，美軍艦通行海域可被視為挑戰中國單方面宣示主權的做法，又不會因此發生衝突。

報道指，最值得觀察的是拜登上台後，會否承續特朗普的對華強硬態度。目前最明顯的是，拜登政府正藉由加深和太平洋盟友的關係，來制衡中國擴張的衝擊，包括上述的美日「2+2」會議，以在此地區加強盟友合作。

美聯社／中央社／新頭殼

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