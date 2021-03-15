內地北方今年首次遇到大範圍的沙塵暴吹襲，昨日至少12個省市受影響。中國氣象局更指這次的沙塵暴規模是近十年最強，預計將有逾6,400萬人受影響。北京全城「變黃了」，大部份地區能見度小於一公里，空氣污染指數亦「爆標」，逾420航班要取消，中央氣象台預計沙塵暴要至本周三才逐漸減弱消散。

據內地的北方地區遙感圖顯示，今次沙塵暴起源於蒙古南部。中央氣象台昨早一度發出沙塵暴黃色預警，並預計北京、天津、河北、山西等12省市近日將會受到不同程度的沙塵暴吹襲。中國氣象局指，這也是國內遭遇最強的一次沙塵暴，其分佈範圍也是近十年最廣。經估算，衞星顯示的沙塵暴面積約為46.6萬平方公里，預計受影響的人口約6,417萬人。

漫天黃沙掩地標 睜不開眼

首都北京昨日亦受到沙塵暴波及，據內媒片段顯示，當地一早就被沙塵籠罩，巿內一片昏黃，天空呈現橙黃色，街上民眾都紛紛戴上口罩。市內的故宮、天安門城樓、國家大劇院、鳥巢及中央電視台大樓等地標建築，均隱藏在漫天黃沙後。北京兩大機場420多班機取消，全市多條幹線早上嚴重擠塞。

有北京居民向本報指，沙塵暴從早上起就鋪天蓋地而來，即使強行出門也根本睜不開眼睛，能見度僅得數十米，所以整天也不敢出門。他指出，如果有居民在沙塵暴下忘記關窗，其屋內必定鋪滿「厚厚的一塵灰」，因此居民一般都會留在家裏，嚴陣以待。他認同這的確是近十年最嚴重的沙塵暴，又指出北京的工廠隨着全國兩會結束，目前正開足馬力加緊生產，令沙塵暴含更多污染物。

北京市氣象局昨早亦已發佈沙塵暴預警信號，籲各區教委、直屬學校、中等職業學校及校外教育機構暫停戶外活動並做好健康防護。據北京環境監測網站顯示，北京市昨日中午的空氣品質指數為500，為指數最高水平，污染級別為六級，達嚴重污染水平。市內的縣浮粒子PM2.5讀數也接近每立方米300微克，遠高於中國標準的每立方米35微克，以及世衞更嚴格的每立方米25微克標準。

官媒吹噓治沙任務被嘲

但諷刺的是，內地官媒《人民日報》昨日卻在13版全版吹噓內地在十三五規劃期間的治沙工程，聲稱五年內完成逾1,000萬公頃的治沙任務，去年更完成防沙治沙面積209萬公頃。報道引發大批網民熱議，認為昨日正值消費者國際權益日，中共喉舌這樣報道實在「應景」，批評：「惡有惡報居然靈驗了！」「倒查二十年，花巨資種的那些樹呢？」

據中央氣象台指，北方的沙塵暴天氣將於本周三起逐漸減弱消散。不過南韓氣象部門昨日預測，這波沙塵暴將於今日凌晨起吹至南韓。而台灣環保署則指出，近期台灣主要吹偏東風，加上風速弱，基本上不會受到此波沙塵暴影響。

中央氣象台