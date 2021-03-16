中國駐法國大使盧沙野日前致函法國參議院友台小組主席里夏爾（Alain Richard），要求取消正在籌備的國會訪台之旅。法國網媒「字母A」（La Lettre A）周一揭露有關消息，指里夏爾對此非常不滿。台灣總統府發言人張惇涵今日則反諷，中國國家主席習近平前一陣子不是說「不要恃強凌弱」嗎？

「字母A」報道指，盧沙野發現里夏爾正籌備今年夏天訪台，遂於2月向里夏爾發函，譴責這趟行程會威脅兩岸現狀，強調一個中國政策，台灣是中國不可分割的一部份，法國訪台是對台獨釋放錯誤訊息，因此要求法方不要與台灣有官方接觸。

張惇涵指出，台灣很誠摯地歡迎世界各國的好朋友到台灣。他又指，重點還在於中國的戰狼外交不被國際社會認同，就像習近平前一陣子所講，「中國不是不要恃強凌弱嗎？」

行政院長蘇貞昌今早表示，台灣防疫成功，這次法國友台小組想來借鏡、交流是好事，健康沒有國界，防疫的智慧大家一起交流分享是很重要，「沒想到中國連這樣也要阻擋，會讓全世界更看不起」，同時也會讓全世界認為，中國是政治無限上綱。

外交部長吳釗燮則表示，這已超出一般文明國家的思考，對此行為予以嚴厲譴責。「疫情告一段落後，可能有很多國際友人來台訪問，我們都表達歡迎之意。」

台外交部歐洲司代理司長陳詠韶亦指，外交部對此予以強烈譴責。中國政府無所不用其極打壓台灣及國際友人，只會引起台灣人對中國更反感。過去幾年兩岸關係背向而行，中國外交部門的戰狼行徑，就是最重要的原因。陳強調，中國政府及其外交人員公然施壓其他主權國家的民意代表，企圖干預並威脅恐嚇，中國戰狼外交的作為，相信無法被文明法治國家所接受，也應遭到國際輿論譴責。台方呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣的意圖，並發揮道德勇氣抗拒中方的不當干預。

外交部表示，里夏爾於1997年至2002年擔任法國防部長，是資深參議員，極受各界敬重。其友台立場堅定，曾在2015年、2018年率團訪台。陳詠韶指出，台駐法代表吳志中受訪時已明確表達，台灣是主權獨立國家，自然有權利與各國國會議員交往，中方無權置喙。

台灣《蘋果新聞網》

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