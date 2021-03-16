【新增內容】台灣蘇花公路下午發生嚴重交通事故，一輛旅遊巴疑煞車失靈，撞上山壁，車身破開一個大洞，至少造成5死40傷，死者中最年輕僅21歲、最年長則78歲。

事發於下午約4時35分，失事旅遊巴駛至蘇花公路（台9線）114.7K東澳路段時，突然失控撞上山壁，由於車速高及衝力猛，旅遊巴車身反彈回護欄。有目擊者稱，失事前旅遊巴車速很快，直到過彎處，司機才急踩煞車，地面留下長長的煞車痕。司機聲稱當時煞車失靈才釀禍。

公路總局表示，涉事司機於1989年3月取得駕駛執照，事故發生前駕駛了3小時19分，前一日則駕駛了4小時47分，過去無違規紀錄未結。有關旅遊巴於2018年1月出廠，最近一次檢驗是2021年1月19日。

當地公路總局指，車上連同司機、導遊共有45人，已造成5人死亡、10人重傷、30人輕傷，已分送蘇澳榮民、羅東聖母及羅東博愛醫院搶救。

警方仍在調查事故起因中。

台灣《蘋果新聞網》/ ETtoday新聞雲

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