內地北方多區昨日出現十年以來最強沙塵暴，包括北京在內的地區全部「變黃了」。今早北京，沙塵暴預警解除，藍天再次出現。

據北京環境監測消息，截至7時，北京城六區PM10濃度為131；西北部128；東北部50；東南部84；西南部162。預計，今天下午，受南風影響，北京仍會有輕度浮塵天氣，但相較昨天，今天北京的能見度和空氣質量明顯好轉，明天將再進一步轉好。

中央氣象台今早6時繼續發出沙塵暴藍色預警：受冷空氣大風影響，預計今早8時至明早8時，新疆南疆盆地和東部、內蒙古西部、青海北部、甘肅、寧夏、陝西中北部、山西、河北中南部、北京中南部、山東、河南、安徽中北部、江蘇中北部、湖北北部等地的部份地區有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆南疆盤地等有沙塵暴。

中國氣象局指，預計19日至20日還有一次冷空氣活動，中東部大部地區有4至8℃降溫，部份地區有4至6級偏北風。內蒙古中西部、河西走廊、寧夏等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

中國天氣／央視／中央氣象台

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