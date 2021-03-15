內地有不法商人從醫院及殯儀館等黑市渠道收購人體胎盤，製作中藥材「紫河車」。僅江蘇省邳州市其中一名商販，每月就加工達一萬個新鮮胎盤，製成兩噸以上乾貨紫河車。其貨源未經檢測，或帶有乙型肝炎、梅毒，甚至愛滋病病毒等，製成的中藥材安全令人憂慮。

胎盤是嬰兒從母體獲取營養並排出廢物的器官。由胎盤製成的傳統中藥材紫河車雖然2015年被《中國藥店》除名，2005年衞生部亦規定「任何單位和個人不得買賣胎盤」，不過胎盤加工產業仍然龐大。據內地傳媒調查報道，內地最大胎盤黑市位於安徽亳州、江蘇邳州與河南永城三地交界處。江蘇邳州有商人從湖南、湖北、安徽、廣東等地以每個80元（約95港元）收購新鮮人體胎盤，再加工成紫河車。有不法商人明言，胎盤是透過「中間商」，從醫院、醫療廢物處理場及殯儀館購得，胎盤是否健康，則無法保證。

邳州其中兩名收購加工紫河車的商人，每月產量分別達到10,000和7,000個。一名商人2020年一年就處理13萬個新鮮胎盤。有商人更以家族式兩代人經營。

淘寶有售新鮮胎盤

此外，淘寶有人公開出售新鮮胎盤，標價根據胎兒性別及是否有檢測報告，由每個200元（約238港元）至580元（約692港元）不等。商家稱，很多客戶直接食用新鮮胎盤，「拿來煲湯」。也有買家表示會「燉着吃或者包餃子」。

註冊中醫師古鎧綸表示，紫河車是名貴中藥材，級數比肩人參及鹿茸，功效為「溫腎補精、益氣養血」，用於醫治非常虧虛的體質，例如不孕、不育。因藥效相當强，「普通病症根本用不着，大部份藥材舖沒有存貨」，他解釋，人參和鹿茸等可代替，但功效有落差，因胎盤有是非常活躍的細胞，「等同現代醫學應用幹細胞」。他又指，近年有大型中藥廠以羊胎盤製作紫河車，因來源易控制，較安全。內地《藥典》剔除紫河車，他認為，純粹因為產業太多亂象，故一刀切處理。

《蘋果》記者/澎湃新聞