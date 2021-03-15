台北馬偕醫院放射科一名主治醫生日前遭學妹在網上控訴性侵，馬偕醫院昨日發聲明指，已約談該名醫生，但醫生稱兩人僅至安靜處聊天十多分鐘，絕無發生任何對方於網絡訴說之行為。不過，受害女生昨向台灣蘋果新聞網表示，對於該名醫生「純聊天」的說法感到可笑，希望「學長上法庭說清楚」。

受害人恐有過激行動沒求救

受害女生近日在個人臉書以「不想再有人受害」為題，公開報案紙，指控去年底在醫院遭曾就讀中部同一間醫學大學的學長性侵。她表示，去年12月28日下午3時許，獨自到馬偕醫院就診時，利用候診空檔找在該醫院放射科擔任主治醫師的學長敘舊，聊着聊着學長說要帶她去「一個神祕的地方、你肯定沒有去過」，原以為是要參觀值班室，孰料，學長把她帶到醫院樓梯角落後，隨即將狼爪伸進她的裙內不停翻攪。她因擔心學長會有更過激的行動而沒有大喊求救。

馬偕醫院昨日上午低調回應暫時無法證實有無此事件，下午再發聲明證實，已約談該名醫生，但醫生稱倆人僅至安靜處聊天十多分鐘，絕無發生任何對方於網路訴說之行為。由於馬偕醫院聲明指出該名女生是前往該院精神科候診，被質疑洩漏病人就診隱私。對此，馬偕醫院輕描淡寫回應，針對「精神科候診」這部份，是醫院轉述該醫生陳述。據警方初步調查，涉嫌醫生辯稱是兩情相悅，矢口否認犯案。

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