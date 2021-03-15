坐擁過百億身家的SOHO中國創辦人潘石屹的長子潘瑞，疑因去年發表講及解放軍在中印衝突中陣亡人數的言論，被北京公安作刑事拘留決定，但因潘瑞身在外國，公安稱會展開跨國追逃，呼籲他返回中國接受調查。學者指，現在中國明顯將中印衝突紅線定為不容質疑或討論，否則官二代、富二代也要承擔後果。

北京海淀公安分局昨早發通報，指中方上月承認中印邊境衝突中有四名解放軍死亡後，有群眾向警方舉報，一名新浪微博用戶去年6月23日，於他人微博評論區發表造謠詆毀烈士的言論，造成惡劣的社會影響，經調查後，指該微博用戶潘某（男，30歲）去年2月已離開中國，一直身處境外，目前對潘某作刑事拘留的決定，並展開追逃，敦促潘某盡快回國接受調查。

除公安公開資料與潘瑞脗合外，根據內地媒體及網民發佈的截圖，去年6月23日，傳出中印邊境衝突造成死亡後，一個有微博認證的潘瑞賬戶在其他人的帖文評論區留言，稱「聽說至少一個營地被印度活埋了……好像沒機會天葬」。至上月，中方終承認在衝突中有四人死亡，但被網民質疑真實死亡人數後，公安開始以詆毀英雄烈士在全國大抓捕，當中首名被捕的微博KOL、原名仇子明的辣筆小球上月19日被拘留，本月1日以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被批捕，仇子明更在央視認罪。

潘瑞並非首名因被指詆毀英雄烈士而遭跨國追捕的人，19歲來自重慶、目前旅居歐美的青年王靖渝因在微博留言指解放軍自己惹事、「該死」，上月21日起遭追捕，王稱自己還在國內的父母被拘留，公安威脅他回國，否則父母沒有好下場。潘石屹和妻子張欣的微博昨均關閉評論，潘瑞的則已被封。

官二代富二代不能踩紅線

事實上，潘瑞這次疑因去年的言論而遭翻舊賬，也多得曾說「反美是工作，留美是生活」的中國知名左派司馬南，上月25日，他點名指潘石屹的兒子潘瑞造謠詆毀戍邊戰士，卻安然無恙，很多人說「不處理不足以平民憤、正國法」，疑把罪名株連到潘石屹，「小小年紀如此咬牙切齒的這種憤怒的言論，對中國體制、中國制度、中國政治的一種憤怒的情緒和原生家庭有沒有關係？」

浸大新聞系高級講師呂秉權對本報指，在中印衝突事件，官方明顯將紅線定為不容質疑或討論主旋律，否則官二代、富二代也要承擔後果。不過，呂亦提出，接連有紅二代、富二代等體制既得利益者在海外發表質疑聲音，「連他們都忍不住講，是否已紙包不住火？」

新浪微博/《蘋果》記者