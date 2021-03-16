美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於周四（18日）在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外長王毅會談。美國國務院前亞太事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）周二（15日）稱，應將這次會晤視為試探交流，而非解決既有問題的談判；密西根州立大學政治學博士陳方隅則表示，美中兩國在台灣議題上的分歧，基本上是一個「無解的難題」。

現任亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素表示，這次美中高層會晤，是雙方最高外交政策官員討論各自世界觀與輕重緩急，並聆聽彼此的機會，「我們應將這次會晤視為試探交流，而非解決既有問題的談判。安克拉治會晤很可能是雙方尋求交集、審視各自策略，而非啟動任何形式的結構性雙邊對話。」

羅素表示，前總統奧巴馬時期美中戰略與經濟對話（U.S.-China Strategic and Economic Dialogue）如在華府舉行，國務卿與白宮國安顧問通常會在開幕前一天與中方高層代表非正式共進晚餐，並指這種對話更「直白坦率」，比正式代表團會面期間照本宣科更有用。他又說，布林肯與蘇利文和拜登關係密切，發言具權威性，兩人曾緊密共事的經歷也能防止中方在國務院和白宮間「選擇法院」（forum shopping，指當事人為獲有利裁判而選擇特定法院興訟）。

陳方隅接受《美國之音》（VOA）訪問時稱，拜登政府維持特朗普政府對台灣的做法，重要官員多次強調對台灣「堅如磐石」的承諾，布林肯本人甚至稱台灣為國家，這些都讓他原先以為拜登團隊將對台灣保持低調的預測大為意外，因此台灣民眾應該可以對拜登政府的對台政策感到放心。

至於美中兩國在台灣議題上的分歧，陳方隅坦言「這基本上是一個無解的難題」，「美國是一個民主國家，在民主與威權的對抗當中這就是一個難題。你沒有辦法用霸道的方式去牽制中國，沒有辦法去逼它聽話，逼它做大家想要它做的事。我基本上覺得是無解。我基本上是覺得，這個對話就是『闔各言爾志』，你講你的，我講我的。」

陳方隅又說，美中兩國甚至在會談前就已經對會談的性質有不同說法，因此未有預期這次會談會有甚麼實質效果，「但即使是如此，對美國人來說，只要能確保暫時不會有直接衝突的可能，然後美國人當然也了解所謂中國人面子的問題，因此當雙方最高層見面之後，至少在短期內暫時避免了直接軍事衝突等等，這應該也是美國人想要看到的結果，他們也應該不會去期待太多。」

前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）亦表示，儘管這次美中高層會上，外界不會看到台灣有「非常公開的角色」，但他「非常確定，美國資深官員在事前與事後會與他們在台北的同僚交談，並且以『非官方』方式對這個整體策略進行密切協調」。

葛林說，台灣安全不僅是美國跨黨派高度支持的議題，日本、澳洲等國家亦極為關注，特別是在香港發生的情況後更突顯了台灣安全的重要性，「所以台灣在美國有許多支持。對日本而言，台灣在面對中國日益增加的壓力，不斷增加的轟炸機、戰機飛行更顯脆弱是一個問題，因為那是日本在第一島鏈的南翼；對澳洲也一樣越來越是一個問題，因為第一島鏈一直向南延伸到澳洲的後院，因此他們越來越注意台灣的安全，越來越支持台灣，而香港發生的事情加強了這個現象。」

中央社／美國之音

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