這場近十年最強的沙塵暴，令北京、天津等地均被染黃。有內地專家指，這次沙塵暴剛好有兩大因素互相「配合」才如此嚴重，強調並非常態。而本港專家則向本報指，這次沙塵暴影響到香港的機會較微。

據中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝分析，這次源於蒙古的沙塵暴規模如此之大的原因，首先是因為近期蒙古及中國西北地區的氣溫偏高，而且當地近期降水比較稀少，令地表逐漸解凍，沙塵粒子容易起沙。此外，蒙古近期亦出現較強的氣旋現象，導致新疆北部、甘肅中西部、內蒙古以及華北北部等地都出現九至十一級的陣風，為這次的沙塵暴提供動力蔓延至各省市。他強調：「這次的沙塵暴並不是一種常態化的天氣」，而是受到上述兩種因素的互相「配合」才恰好出現。

本港民間氣象組織「地下天文台」台長方志剛接受本報訪問時指，華北地區每年春季都會出現沙塵暴，不過由去年入秋至今，華北的沙塵暴次數變少，導致「蒙古風化現象無嘢吹起，一路儲，當今次出現溫帶氣旋，就一次刮過啲沙，跟住吹起」，終形成這次規模甚大的沙塵暴。不過他指出，沙塵暴非罕見現象，只不過今次比較嚴重而已。

天文台︰影響香港機會微

至於這次的沙塵暴會否影響華南，甚至香港，香港天文台科學主任黎宏駿則向本報指機會較微，因為本港未來的風向主要吹偏東風，其後受到潮濕的海洋性氣流影響，預料本周末會再轉吹東南風，相信北方的沙塵暴未必可直接影響到本港。

中國氣象報社/《蘋果》記者